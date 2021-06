L'iniziativa anti violenze domestiche della capogruppo leghista nel consiglio pratese

“Abbiamo protocollato un atto per tutte le donne vittime di abusi domestici con la proposta di supporto del Signal for help, un messaggio che segnala una richiesta d'aiuto per approvare la promozione del gesto silenzioso nato dall'iniziativa della Canadian Woman's Foundation”.

E' quanto dichiarato da Patrizia Ovattoni, capogruppo Lega nel consiglio comunale di Prato.

“Il palmo rivolto verso la camera e il pollice piegato all'interno, poi le dita che si chiudono in un pugno a segnalare una richiesta d'aiuto per una violenza subita in ambito familiare. Questo segnale serve affinché chi si trova in pericolo nella propria casa, possa comunicare in modo immediato il proprio disagio durante una video call, alla consegna di un pacco o a un incontro per strada con un vicino o un conoscente”.

“Il gesto semplice, discreto e silenzioso - prosegue Patrizia Ovattoni - è stato pensato appositamente per essere comunicato a terzi anche in presenza del soggetto che abusa. Ho appoggiato fermamente questa proposta come donna per le donne e ho chiesto alla collega Garnier di condividerla con me per diffondere questo segnale nel nostro territorio”.

“È importante diffondere questo strumento e rendere sempre più consapevoli i cittadini del grave problema della violenza domestica che è in continuo aumento. L’intento è quello di diffondere non solo il segnale utile per chiedere aiuto se si è vittima di violenza, ma anche sensibilizzare la cittadinanza pubblicizzando gli strumenti utili per segnalare i casi più delicati”.

“Vogliamo aiutare tutte quelle donne che quotidianamente sono vittime di soprusi tra le mura di casa”.

Fonte: Ufficio Stampa