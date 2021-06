Mare senza barriere, la soddisfazione del consigliere Bargagna (Lega)

"La mia proposta “mare senza barriere “ - ha così esordito il consigliere leghista, nella foto - sarà’ realtà.Come consigliere proponente sono entusiasta di questo ultimo passaggio in Giunta che ne detta le Linee per la realizzazione. Il turismo sta sempre più assumendo una valenza di bisogno sociale. E’ un nostro dovere dare a tutti la possibilità di accesso a questo patrimonio. Con questo importante strumento anche le persone disabili potranno fare il bagno in completa autonomia. Pisa sarà la prima città toscana a dotarsi di questa speciale passerella automatica. Per noi questi temi sono molto importanti ,perché L accessibilità è segnale di civiltà;una linea dettata anche a livello Nazionale dalla Lega e dal nostro Leader Matteo Salvini con la proposta di investimenti importanti su questi temi. Ringrazio iL Sindaco ,gli Assessori .che da L inizio di questo percorso hanno sempre dimostrato grande interesse e volontà di permetterne la realizzazione. Pisa - ha concluso Bargagna - avrà la sua spiaggia accessibile fin dentro il mare,capofila in Toscana".

Fonte: Ufficio Stampa