Meini (Lega): "Altro che tunnel nelle Apuane, Giani pensi alla Fi-Pi-Li"

“Pensiamo che il Presidente Giani - afferma Elena Meini, Consigliere regionale della Lega - invece che lanciare ipotetici progetti (tutto è, peraltro, ancora in una fase di abbozzo e quindi difficilmente commentabile) relativi alla creazione di un tunnel nelle Apuane, dovrebbe seriamente e finalmente occuparsi dei concreti problemi che, da tempo immemore, sono presenti sulla superstrada (chiamarla così sembra quasi una presa in giro) Firenze-Pisa-Livorno. Tanto per accrescere l’angoscia di chi deve percorrerla non solo per lavoro ora, con l’arrivo dell’estate, chi punta a godersi una giornata di relax al mare, deve riflettere seriamente se utilizzare la predetta arteria, visto che un momento di svago potrebbe trasformarsi velocemente in una vera e propria odissea. La situazione è altamente precaria e vergognosa e col trascorrere degli anni, le cose si sono, se possibile, ulteriormente complicate. Riuscirà, quindi - conclude la rappresentante della Lega - il tentennante Giani(alla sua età, è piuttosto difficile cambiare indole) a risolvere l’annosa problematica? In questo caso, dunque, riteniamo che scomodare i posteri sarà quanto mai opportuno”.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana, gruppo Lega - Ufficio stampa