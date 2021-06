Mensa, pre-scuola e trasporto: a Empoli al via le presentazione delle domande online

Dal 23 giugno al 20 luglio 2021 sarà possibile presentare la domanda di iscrizione e agevolazione ai servizi scolastici di mensa e trasporto e di sola iscrizione al servizio di pre-scuola che non prevede, come noto, tariffe agevolate.

Un’unica domanda da presentare esclusivamente in modalità online, collegandosi al sito https://portale.comune.empoli.fi.it/web/istanze con le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale, per ulteriori informazioni sullo SPID e su come ottenerlo, consultare il sito www.spid.gov.it); con Carta di identità elettronica con Pin oppure con Tessera Sanitaria con Pin.

Nella domanda per mensa e trasporto dovranno anche essere dichiarati il valore ISEE e gli altri requisiti necessari per ottenere la tariffa agevolata. Nel caso tale dichiarazione non venga fatta si applicherà la tariffa ordinaria.

PERIODO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – Come detto il periodo è dal 23 giugno al 20 luglio 2021. Nel caso in cui la domanda di iscrizione al servizio di trasporto sia presentata successivamente, non è garantita l’attivazione del servizio. Mentre nel caso di iscrizione ai servizi di mensa e pre-scuola dopo il 20 luglio, l’attivazione del servizio, pur garantita, potrà subire ritardi.

COME SI FA L’ISCRIZIONE – Solamente online collegandosi con le modalità sopra descritte al sito dedicato https://portale.comune.empoli.fi.it/web/istanze ma è stato predisposto e messo a disposizione un servizio di assistenza per tutti coloro che riscontreranno delle difficoltà nella compilazione delle domande.

Il servizio di assistenza alla compilazione sarà operativo su appuntamento già da domani, martedì 22 giugno 2021, prenotando al numero telefonico 0571 757920, nei giorni e negli orari di seguito riportati:

- lunedì - dalle ore 14.00 alle ore 19.00.

- mercoledì - dalle ore 14.00 alle ore 19.00

- venerdì - dalle ore 14.00 alle ore 19.00

- sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30

L’iscrizione al TRASPORTO SCOLASTICO, con eventuale richiesta di tariffa agevolata, possono farla soltanto gli alunni che non usufruivano del servizio di trasporto nell’a.s.2020/21 (compresi coloro che nell’anno 2020/21 hanno usufruito del servizio pedibus) e gli alunni iscritti nell’a.s.2020/21, che non hanno provveduto entro il 31 maggio 2021 a riconsegnare all'ufficio scuola la domanda di riconferma iscrizione distribuita sugli scuolabus.

Possono fare invece la sola richiesta di tariffa agevolata gli alunni che hanno riconsegnato entro il 31 maggio 2021 la domanda di riconferma dell’iscrizione distribuita sugli scuolabus.

L’iscrizione alla MENSA SCOLASTICA, con eventuale richiesta di tariffa agevolata, possono farla solo gli alunni del primo anno della scuola dell’infanzia, del primo anno della scuola primaria, del primo anno della scuola secondaria primo grado, gli alunni iscritti all’anno successivo al primo che nell’a.s.2020/2021 non usufruivano del servizio, gli alunni che cambiano scuola nell’anno scolastico 2021/2022.

Possono fare invece la sola richiesta di tariffa agevolata gli alunni che già usufruivano del servizio nell’a.s.2020-21.

L’iscrizione al SERVIZIO PRE-SCUOLA possono farla tutti gli utenti, indipendentemente dall’avere già fruito del servizio in precedenza.

DECORRENZA DELLA TARIFFA AGEVOLATA - Per le domande presentate entro il termine del 20 luglio 2021, la tariffa agevolata decorrerà dall’inizio dell’anno scolastico e per tutta la durata dello stesso; per le domande presentate oltre la scadenza e, comunque, entro il 30 settembre 2021, la tariffa agevolata decorrerà dal 1 novembre 2021 a condizione che siano prodotti i giustificativi di pagamento a tariffa massima del periodo precedente già effettuato; per le domande presentate oltre la scadenza e, comunque, entro il 31 dicembre 2021, la tariffa agevolata decorrererà dal 1 gennaio 2022 a condizione che siano prodotti i giustificativi di pagamento a tariffa massima del periodo precedente già effettuato. Nel caso di domande presentate dopo il 31 dicembre 2021, la richiesta di tariffa agevolata sarà accolta solo in presenza di gravi e documentati motivi.

INFORMAZIONI - Per informazioni più dettagliate sui singoli servizi si consiglia la consultazione delle schede degli stessi, disponibili sul sito internet del Comune nella sezione dedicata al Servizio Scuola al link: https://www.empoli.gov.it/uffici_e_servizi/settore-VII/scuola_refezione_sport

Per informazioni, invece, relative all’organizzazione dei servizi è possibile contattare il servizio scuola e refezione scolastica nelle seguenti modalità:

- per email tramite l’indirizzo scuola@comune.empoli.fi.it

- per telefono ai seguenti numeri: 0571 757721 (trasporto scolastico), 757727 (pre-scuola) 0571/757726-757722 (mensa)