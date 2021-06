Metrocittà, convocato Consiglio metropolitano

Il Consiglio Metropolitano di Firenze è stato convocato dal Sindaco Dario Nardella mercoledì 23 giugno 2021, alle ore 9.30, in modalità mista, video conferenza e presenza (in Palazzo Medici Riccardi).

I lavori dell'Assemblea prevedano una comunicazione del Consigliere delegato allo sport Nicola Armentano sulla prima edizione delle Olimpiadi Metropolitane, quindi saranno presi in esame modifiche al Regolamento del Consiglio metropolitano, il Regolamento sulla protezione dei dati personali della Città Metropolitana, il Piano di utilizzo delle risorse

assegnate alla Metrocittà dal decreto n. 71 del 9 febbraio 2021 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze e il

Ministero dello Sviluppo economico; l'Accordo di programma per l'estensione del sistema tramviario fiorentino nell'area metropolitana e il collegamento infrastrutturale metropolitano tra le città di Firenze e Prato. Quindi all'ordine del giorno anche la convenzione tra la Città Metropolitana ed Educandato statale Ss. Annunziata per la regolamentazione delle funzioni e delle spese inerenti alla gestione degli edifici e delle attività scolastiche; la concessione di contributi ad enti/associazioni culturali; le modifiche statutarie per la Scietà illuminazione Firenze e i servizi Smartcity Silfi spa. Il Consiglio ratificherà anche il protocollo d'intesa tra Regione Toscana, Città

Metropolitana e Comuni di Firenze e Campi Bisenzio per la realizzazione di interventi strategici nell’area della Piana fiorentina.

Fonte: Città metropolitana di Firenze - Ufficio stampa