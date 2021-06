Mille Miglia, Ingenito (MnC): "Perché Samminiatello è stata lasciata a se stessa?"

Lo storico passaggio di macchine d'epoca a Montelupo Fiorentino ha portato non pochi disagi ai viaggiatori che per un motivo o per un altro passavano da Montelupo.



L'evento, passato il 18 giugno scorso per quasi tutto l'arco pomeridiano, è stato regolato in centro dalla polizia municipale e dai carabinieri locali che hanno svolto un compito non semplice.



Dall'altra parte però si deve evidenziare le inefficienze di chi ha gestito l'evento, portando alla formazione di file chilometriche in aree secondarie ma che hanno portato ad un evidente disagio per chi doveva rientrare a casa o semplicemente passarvi. Il problema maggiore si è manifestato a Samminiatello, unica frazione con i semafori lasciata a sé stessa. Infatti, chi veniva dalla strada tosco-romagnola e voleva divincolarsi da quel traffico ha pensato di poterlo fare deviando per Samminiatello. Perché non c'era una pattuglia a limitare l'accesso ai residenti? Perché si è lasciato la frazione a sé stessa? Quello che mi viene pensare è che se ci fosse stata un emergenza per cui era necessario l'intervento di un ambulanza all'interno della frazione, essa non poteva intervenire, bloccata da innumerevoli automobili che si bloccavano a vicenda causa semaforo.

Ritengo quindi inammissibile che un evento di questa portata che paralizza le strade principali del comune non venga gestito adeguatamente, tenendo in considerazione le frazioni che possono, come in questo caso, trovarsi in difficoltà. Ritento fortunata l'amministrazione che non si sono verificate emergenze, anche se qualche parapiglia tra automobilisti si è verificato. Spero si faccia memoria per il futuro

Paolo Ingenito (Monteluponelcuore)