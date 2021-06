Misericordia Empoli, corso online di pronto soccorso pediatrico

Una video-lezione gratuita per sapere come intervenire in caso di emergenze sanitarie pediatriche: è questo l’appuntamento formativo rivolto a tutti i cittadini che la Misericordia di Empoli ha organizzato per venerdì 25 giugno alle ore 18.30.

Una nuova occasione che l’associazione offre alla cittadinanza, a genitori ma anche a coloro che per motivi familiari o di lavoro sono a contatto con i bambini, per imparare come affrontare al meglio stati febbrili, influenze, gastroenteriti, leggere ustioni e traumi dei più piccoli mantenendo la calma e i nervi saldi.

Per sapere come partecipare e avere informazioni il numero da contattare è quello della sede della Misericordia, 0571-7255.

Fonte: Misericordia di Empoli - Ufficio stampa