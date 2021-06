Miss Italia, domani il primo casting al Don Carlos di Chiesina Uzzanese

La macchina del Concorso Nazionale di Miss Italia giunta all’82esima edizione, riparte dalla discoteca Don Carlos con la ricerca di nuove partecipanti che desiderano vivere un sogno ed un’esperienza veramente indimenticabile, nella speranza di un possibile ritorno alla normalità dopo mesi di sofferenze e disagi.

Domani alle ore 20,30 nei locali della discoteca Don Carlos di Chiesina Uzzanese verrà effettuato il primo casting regionale delle ragazze al momento iscritte alla nuova edizione del Concorso per la regione Toscana.

Il casting che si svolgerà a porte chiuse per il pubblico, vedrà un’attenta commissione di esperti che andrà a selezionare tra tutte le nuove candidate già iscritte al concorso, il primo gruppo di ragazze che potrà accedere alle varie selezioni e finali regionali di fascia sparse in tutto il Granducato, fino alla finale regionale di Miss Toscana in programma per sabato 28 agosto a Casciana Terme.

Ad occuparsi del coordinamento e dell’organizzazione di tutto il concorso nel rispetto delle misure di contenimento anti Covid-19, sarà l’agenzia Syriostar srl Eventi & Spettacoli di Gerry Stefanelli di Montecatini Terme. Come nelle precedenti edizioni, la buona riuscita del concorso sarà garantita dalla professionalità di Alessandro Ferrari, con la collaborazione di Alessio Stefanelli e di Giovanni Rastrelli (Foto Giovanni Rastrelli)

I requisiti ideali per arrivare al titolo di Miss Toscana 2021

Essere una ragazza simpatica e spigliata, di un’età compresa fra i diciassette e i trenta anni (i 18 anni debbono essere compiuti entro il 28 agosto 2021 e 30 anni entro il 31/12/2021) e naturalmente avere una bella presenza, oltre alla voglia di affacciarsi al mondo dello spettacolo dove le miss godono sempre di interessanti opportunità.

L'iscrizione va effettuata direttamente sul sito ufficiale di Miss Italia, oppure è possibile chiamare l’agenzia Syriostar: 0572/507351 - 335/7306153.

Fonte: Ufficio Stampa