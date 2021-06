Movida pisana, operazioni congiunte delle forze dell'ordine nel weekend

Anche nella giornata di ieri, con particolare riguardo all’area del centro storico e delle piazze ritenute sensibili per il formarsi di assembramenti, si sono svolti servizi straordinari di controllo del territorio congiunti tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia municipale.

L'operazione congiunta ha portato identificazione di ben 89 persone, nonché al controllo di 25 veicoli e due esercizi commerciali. Un esercizio commerciale è stato multato per vendita di alcolici in vetro oltre l’orario consentito.

La Polizia di Stato, difatti, nei primi 20 giorni di giugno ha comminato 65 multe per violazione della normativa anti Covid, nonché quattro sanzioni per violazioni dell’ordinanza “antivetro”, sottoponendo ai controlli di rito anche numerosi esercizi commerciali.

Tra le sere di sabato domenica, la Polizia di Stato ha anche denunciato un livornese 37enne per violazione della misura di prevenzione del divieto di ritorno a Pisa, comminatagli a febbraio di quest’anno dal questore di Pisa.

I poliziotti, inoltre, hanno multato 3 persone per possesso di droga, provenienti dall’hinterland pisano, trovati in possesso in tre distinte occasioni di controllo, in zona stazione, di dosi singole acquistate per lo “sballo” del fine settimana: in due occasioni altrettante dosi di cocaina, nell'altra una dose di eroina. Per tutti e tre è scattato il sequestro degli stupefacenti e la segnalazione come assuntori al Nucleo Operativo Tossicodipendenze della Prefettura.