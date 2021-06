Nuova ordinanza contro lo spreco d'acqua a Pescia

Entra in vigore da oggi ( lunedì 21 giugno 2021) il divieto di sprecare acqua a Pescia sancito, come accadde anche lo scorso anno, da una ordinanza firmata dal sindaco facente funzioni della città Guja Guidi e che varrà fino al prossimo 30 settembre.

Il provvedimento arriva con qualche settimana di anticipo rispetto allo scorso anno, quando fu varato a metà luglio, e nasce da una serie di valutazioni che sono proprie del periodo estivo, ma anche in considerazione del caldo torrido di questi giorni e dalla scarsità di precipitazioni negli ultimi tempi, dopo alcuni settimane in cui la pioggia è caduta abbondante ma, evidentemente, non abbastanza, secondo gli esperti, per scongiurare il pericolo di una carenza idrica.

“Come abbiamo sempre detto, non sprecare acqua è una delle regole principali del vivere civile, vista la sua preziosa importanza – conferma Guja Guidi- . Questo atteggiamento diventa necessario e obbligatorio nei mesi estivi, soprattutto quando il caldo è feroce e le pioggie scarse . La polizia municipale farà i controlli necessari per assicurare a tutti una disponibilità adeguata di questo prezioso elemento”.

Come stabilisce l’ordinanza, è fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di utilizzare l’acqua potabile proveniente dagli acquedotti urbani e rurali per scopi diversi da quelli igienico-domestici, come innaffiare i giardini e lavare la macchina.

Per i trasgressori sono previste sanzioni che vanno da 100 a 500 euro che saranno elevate dalla polizia municipale e dal personale dipendente del gestore idrico che ha funzioni di vigilanza, che sono incaricati della esecuzione e del rispetto dei contenuti della presente ordinanza.

Fonte: Comune di Pescia - Ufficio stampa