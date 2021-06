Olimpiadi Metropolitane, si parte. La fiaccola attraversa il centro di Firenze

Al via da oggi a Firenze le Olimpiadi metropolitane dello sport, promosse dalla Città metropolitana di Firenze, con il Coni Regionale e il Comitato regionale del Cip paralimpico, l'organizzazione della Uisp. Coinvolti 860 atleti, 13 gli sport, 168 le gare o esibizioni, 20 i Comuni del territorio partecipanti.

Ad aprire la manifestazione, davanti a Palazzo Medici Riccardi, trenta atleti. De Magistris e Korytova hanno acceso il braciere in piazza della Signoria. Nello stesso luogo la bandiera della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha consegnato una pergamena in memoria del campione del mondo 1982 di calcio Paolo Rossi alla moglie Federica Cappelletti.

La fiaccola è stata portata da Palazzo Medici Riccardi fino in Piazza della Signoria da Alloh Audrey (atletica leggera) Antognoni Giancarlo (calcio), Berti Alessandro (nuoto), Bertini Sabrina (pallavolo), Bruscoli Matteo (canoa) Caselli Fabrizio (paralimpiadi), Cavataio Giada (pattin artist), Ciulli Simone (nuoto), Colaiocco Marta (pallanuoto), Lanfredini Patrizia (nuoto), Lapi Allegra (pallanuoto), Mancini Alessia (pentathlon), Nencini Andrea (Pallavolo), Parri Alessandro (baseball e softball), Pezzatini Alessandro (atletica leggera), Pinarelli Pietro (Fiba), Salemme Erasmo (pallavolo), Stecchi Gianni (atletica leggera), Tempestini Riccardo (pallanuoto), Tozzini Marina (nuoto), Innocenti Giovanpaolo (canoa), Vannucci Piero (pallavolo), Chiostrini Helga (pallavolo), Croatto Silvia (pallavolo), Volpi Daniela (pallavolo).

Le medaglie d'oro Lonzi e Ragno per un imprevisto non hanno potuto prendere parte all'avvio della manifestazione che durerà fino al 14 luglio con cerimonia di chiusura al Parco dei Renai di Signa.

"E' una grande emozione - ha detto il sindaco Dario Nardella - tornare sull'Arengario in piazza della Signoria per un evento pubblico, dedicato allo sport, ai giovani. E' la prima edizione, sono sicuro che da ora in poi ogni anno potremo realizzare una manifestazione come questa".

