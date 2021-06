Pulmino contro tubatura del gas: chiusa via Provinciale Lucchese a Ponte di Serravalle

Chiusa al traffico via Provinciale Lucchese a Ponte di Serravalle, nel comune di Serravalle Pistoiese. Nella via al confine tra Pistoia e Montecatini Terme, infatti, si è verificata una fuga di gas causata da un incidente stradale all’incrocio con via Marlianese.

Un mezzo per trasporto disabili, infatti, è uscito di carreggiata e ha terminato la sua corsa contro le condutture del gas, causando un'importante fuoriuscita.

L’incrocio, quindi, è stato chiuso sia ai mezzi che ai pedoni proprio per permettere ai vigili del fuoco di mettere in sicurezza l'area, e rimarrà off-limits fin o al termine dei lavori

Per l’autista e il passeggero disabile solo tanto spavento ma nessuna conseguenza fisica.