Raffrescatori d’aria negli Hub di Montecatini, Pistoia e Prato

Sono stati portati questa mattina e sono già in funzione i 4 raffrescatori d’aria previsti nell’Hub Palaterme di Montecatini. Gli apparecchi che consentiranno di abbattere di almeno 4-5 gradi la temperatura interna dell’Hub, sono stati posizionati dai tecnici nel corso della giornata. Stessa operazione sempre questa mattina alla Cattedrale, l’Hub vaccinale di Pistoia, dove sono stati sistemati 6 raffrescatori d’aria che sono entrati in funzione nel primo pomeriggio. Sono arrivati nella giornata, invece, i due apparecchi per la refrigerazione che saranno posizionati all’interno dell’Hub Il Pellegrinaio a Prato.

Mentre la campagna vaccinale continua spedita la sua corsa, l’Azienda sanitaria non perde tempo e si attrezza contro il caldo per consentire al personale impiegato, dipendenti e volontari, oltre che ai cittadini che si devono vaccinare, di poter lavorare e usufruire al meglio dei centri vaccinali anche in questi giorni di calura estiva.

Da pochi giorni l’Area Tecnica dell’Azienda ha completato il noleggio delle attrezzatture per rispondere alle criticità climatiche nei centri vaccinali di più grandi dimensioni. Dalla scorsa settimana un raffrescatore per grandi ambienti è in funzione presso l’Hub di Fucecchio, mentre sabato scorso, già dalle prime ore del mattino, un altro apparecchio è stato posizionato presso l‘Hub di Dicomano e un secondo raffrescatore è arrivato questa mattina.

Si ricorda che nei centri vaccinali della Ausl Toscana centro, dall’inizio della campagna vaccinale, sono state superate le 600.000mila somministrazioni (per l’esattezza a ieri erano 600.764 dosi) di cui 208.847 dall’inizio del mese di giugno a ieri. La settimana scorsa si è conclusa con quasi 75.000 somministrazioni, quindi con una media giornaliera superiore alle 10.000 dosi.

Fonte: Ausl Toscana Centro - Ufficio stampa