Rifiuti, Torselli e Fantozzi (Fdi): “Un centro di raccolta regionale per gli scarti della pelle”

“Il traffico illecito degli scarti dell'industria conciaria sta diventando una vera e propria emergenza. La notte scorsa sono stati sorpresi tre cinesi mentre stavano gettando 300 chili di scarti di pelle in una via di Firenze. Una pratica che mette in pericolo la nostra salute e il nostro ambiente, oltre a danneggiare gli imprenditori del settore che seguono le regole corrette di smaltimento".

Sono le parole di Francesco Torselli e Vittorio Fantozzi, rispettivamente capogruppo e vice-capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale.

"È assurdo che - proseguono - ogni giorno in Toscana si verifichino eventi del genere. Quello dello smaltimento sta diventando un vero e proprio allarme, tra aziende che non rispettano le procedure e strutture regionali incapaci di garantire un corretto iter di eliminazione degli scarti. Servono controlli più serrati, in particolare per le aziende di cittadini stranieri che - spesso - agiscono totalmente al di fuori delle regole, mettendo in serio pericolo l’incolumità collettiva. Per questo proponiamo la creazione di un centro di raccolta e redistribuzione per tutti gli scarti di pellame, contribuendo all’abbattimento dei costi e allo smaltimento sostenibile".

"Abbiamo presentato una mozione che impegna il Presidente Giani a coinvolgere gli operatori economici e le partecipate che gestiscono il ciclo dei rifiuti affinché venga costituito un centro regionale degli scarti del pellame. Non possiamo più permetterci inquinamento, consumi elevati e pericoli per la salute”.

