Rsa inagibile e ospiti trasferiti fuori provincia, la protesta dei familiari

Caos alla casa di riposo di Stia, dichiarata inagibile dalla Asl lo scorso 9 giugno. Per questo motivo 20 anziani saranno trasferiti alla Rsa di Poppi mentre per altri 8 è stato annunciato il trasferimento in altre strutture anche fuori provincia. La situazione ha creato forti malumori tra i parenti: durante una riunione indetta dal consorzio Reses, che ha rilevato la cooperativa ex Agorà, al centro di un'indagine, i familiari hanno protestato contro il trasferimento degli assistiti fuori dalla provincia. Era presente anche il sindaco, oltre ai lavoratori della struttura che adesso rischiano di perdere il loro posto di lavoro, anche per le recenti vicende giudiziarie che ha portato all'arresto di tre vertici della cooperativa e alla denuncia di altri sei responsabili. L'ipotesi di reato è di associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale. Il nuovo proprietario ha comunque rassicurato che i lavoratori saranno reimpiegati in altre strutture.