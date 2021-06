Settimana della Gentilezza, a Bagno a Ripoli tre nuove panchine viola

Settimana della Gentilezza, il Comune di Bagno a Ripoli risponde “presente”. E lo fa inaugurando tre nuove panchine viola, il colore simbolo della Gentilezza, in altrettanti luoghi del territorio. L'iniziativa, dal titolo "Bagno a Ripoli comune gentile", è ideata e promossa dall’assessorato comunale per la Gentilezza e la commissione Comunale per la Pace e i Diritti, che hanno scelto di sostenere in questo modo la campagna nazionale per la promozione della gentilezza e del rispetto, contro ogni forma di odio o discriminazione.

L’appuntamento con l’inaugurazione delle panchine è per mercoledì 23 giugno alle ore 9.00, presso i giardini della Resistenza di Antella, il giardino di via Dante Alighieri a Grassina e il giardino “Nano Campeggi” ai Ponti a Bagno a Ripoli (per i colleghi giornalisti interessati a fare una foto il ritrovo è al Parco "I Ponti" alle ore 9.00).

“Prosegue con questa nuova iniziativa, che crea veri e propri luoghi di gentilezza – dichiara l’assessora alla Gentilezza Eleonora Francois - l'impegno del nostro Comune per la promozione dell’ascolto, delle buone prassi di gentilezza e solidarietà, dell’educazione civica e del rispetto, una promessa fatta alla nostra comunità con la nascita di questa delega così particolare”.

“Le panchine da sempre per noi – aggiunge la presidente della Commissione Pace e Diritti, Susanna Agostini - sono simbolo di presenza fisica e tempo dedicato a coloro che si trovano in difficoltà . Il viola è il colore che la campagna nazionale ha scelto per la Settimana della Gentilezza. Lo stesso dei bracciali che dal mese di maggio abbiamo distribuito a migliaia soprattutto nelle scuole e alle associazione del territorio con l’iniziativa ‘Fatti un nodo, sii gentile’. Oggi proseguiamo con le panchine, che accompagneremo alla scritta ‘Mi siedo e ti ascolto, non siete soli’”.

Sempre nell’ambito della Settimana della Gentilezza, la Commissione Pace e Diritti proporrà un atto in Consiglio per dichiarare che Bagno a Ripoli è Comune Gentile.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio Stampa