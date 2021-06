Settore giovanile Abc Castelfiorentino: risultati e quadrangolare Under 13

I risultati del weekend gialloblu e il programma del quadrangolare Under 13 in programma sabato 26 e domenica 27 al PalaBetti.

RISULTATI GARE 17/18 GIUGNO

Under 16 Femminile

Basket Castelfiorentino – P.F. Prato 47-53

Parziali: 17-20, 33-25 (16-5), 38-42 (5-17), 47-53 (9-11)

Tabellino: Ibrahimi 9, Cappelli 10, D’ambrosio 9, Dani 7, Mugnaini, Capitani 7, Costa, Risoli, Taddei, Sanesi 5, Mancini. All. Iserani. Ass. Ticciati.

Under 14

Pino Firenze – Abc Castelfiorentino 50-51

Parziali: 16-9, 24-35 (8-26), 35-45 (11-10), 50-51 (15-6)

Tabellino: Ticciati 18, Zecchi 5, Carzoli 10, Culla, Pieri, Bufalini 3, Macalindong, Filomeno 7, Vallerani 2, Niccolini, Casadei 4, Marchetti 2. All. Mostardi. Ass. Ciampolini.

Under 13 – 2008

Sancat – Abc Castelfiorentino 47-55

Parziali: 10-18, 19-22 (9-4), 30-43 (11-21), 47-55 (17-12)

Sono scesi in campo: Garbetti, Crisafi, Agbegninou, Bianchi, Baldi, Zecchi, Bonora, Tamburini, Ciulli, Bini, Pieri, Bufalini. All. Mostardi. Ass. Cantini.

Under 13 – 2009/2010

Santo Stefano – Abc Castelfiorentino 52-60

Parziali: 18-13, 24-29 (6-16), 41-45 (17-16), 52-60 (11-15)

Sono scesi in campo: Costantini, Bacci, Fedeli, Capuana, Poggesi, Rosi, Bufalini, Pannocchi, Consiglio, Simoncini, Matteini, Barnini, Chesi, Di Vilio. All. Ticciati. Ass. Ciampolini.

PROGRAMMA QUADRANGOLARE UNDER 13 26/27 GIUGNO

Saranno gli Under 13 a chiudere gli impegni ufficiali della stagione 2020/2021 gialloblu, con il quadrangolare in programma sabato 26 e domenica 27 al PalaBetti. I ragazzi di Alessandro Mostardi e Pietro Cantini affronteranno Use Empoli, Valdelsa Basket e Don Bosco Livorno. Di seguito il programma.

Sabato 26/06/21

09:30 Abc Castelfiorentino – Use Empoli

11:30 Valdelsa Basket – Don Bosco Livorno

16:00 Abc Castelfiorentino – Don Bosco Livorno

18:00 Use Empoli – Valdelsa Basket

Domenica 27/06/21

09:30 Abc Castelfiorentino – Valdelsa Basket

11:30 Don Bosco Livorno – Use Empoli

16:00 Finale 3/4 posto

18:00 Finale 1/2 posto

Tutte le gare saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube Abc Castelfiorentino.