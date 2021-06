Spi-Cgil, addio a Carla Grilli: domani i funerali a Empoli

Il Sindacato pensionati SPI-CGIL di Empoli annuncia la scomparsa della compagna Carla Grilli, componente del direttivo SPI di Empoli.

Carla fin da giovane ha lavorato come confezionista, impegnandosi a organizzare i lavori per sviluppare la contrattazione aziendale e nazionale.

Giunta alla pensione, ha continuato nel sindacato pensionati il suo impegno sindacale per un periodo in segreteria e nel coordinamento donne, in difesa dei diritti e sempre a fianco delle persone più deboli.

Il funerale si terrà domani a Empoli alle ore 14:30 - in forma civile - in via Salaiola 72.

Fonte: Ufficio Stampa