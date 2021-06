Stella (FI): "Al fianco dei ristoratori, nettamente contrari a ZTL notturna"

"Siamo totalmente a fianco della battaglia dei ristoratori fiorentini contro la ZTL notturna, che scatta da oggi per essere messa in pratica da giovedì prossimo 24 giugno. Eravamo sicuri che almeno quest'anno, l'ingiusto provvedimento ci sarebbe stato risparmiato, visto che il sindaco aveva promesso che non avrebbe istituito la ZTL notturna, per aiutare le imprese del centro dopo le lunghe chiusure dovute alle norme anti Covid, invece Nardella si è rimangiato la parola data". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

"Giustamente i titolari di locali e ristoranti oggi hanno manifestato a Firenze - sottolinea Stella -. Proprio in questi ultimi giorni il centro di Firenze stava tornando a riprendere vita, arriva la mazzata della Giunta Nardella, che spinge i fiorentini a tenersi alla larga dall'area Unesco. Noi da parte nostra stiamo proseguendo nella raccolta firme, e chiediamo al primo cittadino di non procedere unilateralmente, e di ritornare sui suoi passi, sospendendo l'applicazione di una norma ingiusta e vessatoria".

Fonte: Ufficio Stampa