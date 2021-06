Successo a Calenzano per Lunaria

Tanta gente nel fine settimana all’edizione 2021 di Lunaria, che si è svolta in modalità anti-contagio, con posti a sedere e ingressi contingentati al castello, oltre alle animazioni e al mercato ad ingresso libero in piazza del Comune.

“C’è stata compostezza e rispetto delle regole - ha detto l’assessore alla cultura Irene Padovani -, ma l’emozione è stata comunque tanta, sia da parte del pubblico che da parte degli artisti, che finalmente hanno potuto esibirsi davanti alle persone in carne ed ossa e non più nel freddo riquadro di uno smartphone. Ringrazio tutte le persone, le associazioni e gli sponsor che hanno contribuito a questo risultato, è stato fatto un grande lavoro di squadra, considerando che la manifestazione è stata organizzata in appena un mese. Siamo felici e orgogliosi che la cultura sia tornata a scaldare le nostre serate. Da oggi si inizia con gli eventi di Calenzano Estate”.

Il primo evento della rassegna estiva sarà stasera in piazza Vittorio Veneto, con l’omaggio a Ennio Morricone a cura della scuola di musica di Calenzano.

Domani, martedì 22 giugno, alle 21.15 nel giardino del castello Eviolins e Maela presentano “Donne d’autore”, concerto dedicato alle voci femminili della musica italiana.

Mercoledì 23 giugno alle 21.15 nel giardino del castello, ci sarà il primo spettacolo della rassegna “I Mercoledì del Manzoni”, a cura dell’associazione Macchina del Suono, nuovo gestore del teatro comunale. Ad andare in scena sarà “I due corsari” di Fabio Fantini, con Fabrizio Checcacci e Fabio Fantini, oltre a Giacomo Ferrari al pianoforte.

Gli eventi sono gratuiti, su prenotazione obbligatoria.

Fonte: Comune di Calenzano - ufficio stampa