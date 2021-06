Ufficio Immigrazione di Firenze, nuove aperture straordinarie: gli orari

A partire da oggi l’Ufficio Immigrazione effettua ulteriori aperture straordinarie, sia il lunedì che il venerdì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18.

Tutti gli utenti che hanno tale tipologia di permesso di soggiorno pronto per la consegna potranno presentarsi presso l’Ufficio nei giorni sopra indicati, dalle ore 14,30 alle ore 15,30 per il ritiro del numero taglia code per l’accesso agli sportelli dedicati.

Gli utenti, invece, che hanno ricevuto la convocazione tramite il servizio postale dovranno rispettare la data di convocazione ricevuta tramite sms.

Sempre da oggi è stato inoltre attivato un ulteriore sportello per la ricezione degli appuntamenti al fine di smaltire in tempi più rapidi la fila per le istanze del permesso di soggiorno non postabilizzati.

Da oggi, ancora, 5 agenti sono stati aggregati, da altri Uffici della Questura, all’Ufficio Immigrazione per collaborare il personale agli sportelli e per riuscire a smaltire tutte le persone che si trovano in fila fino alle ore 9.

Al fine di alleviare l’attesa in periodo estivo, sono stati richiesti al Comune degli stands in grado di ombreggiare i tratti di fila al sole nonché la collaborazione del personale della Protezione Civile per distribuire acqua.

Inoltre, alle persone con vulnerabilità e disabilità che si presentino, o siano individuate, dagli agenti preposti al corpo di guardia dell’Ufficio viene garantito accesso prioritario.

Queste ulteriori misure sono state adottate al fine di sopperire all’abolizione del sistema denominato “Cupa Project” ed in attesa dell’imminente attivazione di una nuova piattaforma.

Fonte: Questura di Firenze - Ufficio stampa