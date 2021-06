Vuole vendergli lo scooter, ma glielo aveva rubato giorni prima: denunciato

Ha proposto in vendita al legittimo proprietario lo scooter rubato. A Firenze un 37enne di origini marocchine è stato denunciato dalla polizia. È successo ieri sera (domenica 20 giugno) in via Santa Caterina da Siena, dove il proprietario di uno scooter, del quale aveva denunciato il furto nei giorni scorsi, ha ritrovato il suo mezzo regolarmente parcheggiato in strada.

A pochi metri c’era anche un uomo con in mano un casco, anch’esso rubato. Quest’ultimo, appena si è accorto dello sguardo interessato da parte del proprietario, si è avvicinato e ha proposto in vendita il casco per 80 euro e, poco dopo, lo scooter per 100.

La vittima ha tergiversato in attesa di trovare il momento giusto per poter allertare la polizia. La 'controparte' però, probabilmente infastidita dall’attesa, si è allontanata ed è entrata in un supermercato della zona. Proprio lì è stato rintracciato dagli agenti e denunciato. Casco e motorino sono tornati al proprietario.