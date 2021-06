Ztl notturna estiva, FdI: "Le nostre proposte per mitigare la chiusura del centro". L'assessore: "Mai parlato di revoca"

Botta e risposta sul tema della ztl estiva a Firenze tra i cosniglieri di Fratelli d'Italia Cellai e Draghi e l'assessore alla mobilità Giorgetti. Ecco il dibattito:

Ztl notturna estiva, Fratelli d'Italia: "Rilanciamo le nostre proposte"

"Solo 2 miliardi alle attività di ristorazione a fronte di 60 alle imprese 'green': questi i numeri del recovery fund in Italia. Intanto a Firenze si pensa bene di chiudere le porte del centro storico nelle notti del fine settimana, contribuendo così a mettere ancora più in difficoltà i commercianti invece di tendergli una mano. Oggi la voce dei ristoratori è arrivata nel Salone dei Duecento grazie all'incontro con i capigruppo dell'associazione Tutela Nazionale Imprese. Chiediamo che la loro voce venga ascoltata, e la ztl notturna estiva venga quantomeno mitigata per andare incontro alle loro legittime necessità, tenendo conto anche dei tanti punti ristoro autorizzati negli spazi estivi favoriti in termini di accessibilità trovandosi fuori dalla ztl". Lo dichiarano il capogruppo di Fratelli d'Italia Alessandro Draghi e il consigliere Jacopo Cellai.

"A fine dello scorso Marzo, l'assessore alla mobilità Giorgetti aveva escluso la possibilità di rintrodurre la ztl notturna anche per il 2021 dopo lo stop deciso nel 2020 in piena pandemia. Poi però, tradendo le aspettative create a commercianti e ristoratori, si è scelto di reintrodurla dal 24 di giugno. E non basta: con l'Estate Fiorentina si sono concesse ampie aree per somministrazione di bevande e alimenti in città, penalizzando così ulteriormente le attività del centro storico – aggiungono i due consiglieri –. Da parte nostra ribadiamo le nostre sei proposte:

promuovere una campagna di informazione su rete civica, quotidiani, radio, siti internet in merito al meccanismo della lista bianca per le auto dirette ai garage privati per contrastare la sosta abusiva

installare adeguata segnaletica in doppia lingua italiano/inglese per indicare anche i parcheggi situati all'interno della ztl

modificare il termine della ztl diurna dal lunedì al venerdì alle ore 19:00 sino alla data del termine della vigenza della ztl notturna

modificare i giorni della ztl notturna con limite massimo di due sere a settimana

modificare il termine orario della ztl notturna anticipandolo alle ore 01:00 rispetto alle ore 03:00 attualmente previste

ridurre la durata del provvedimento.

Giorgetti replica a Fdi: "Mai detto che sarebbe stata revocata anche quest'anno"

"Dai consiglieri comunali mi aspetterei una maggior attenzione. Ma evidentemente la voglia di far polemica prevale su tutto". L'assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti risponde così alle dichiarazioni dei consiglieri di FdI sulla ztl. "Non ho mai escluso la possibilità di reintrodurre la ztl estiva notturna anche per il 2021 dopo lo stop deciso nel 2020 in piena pandemia. Nel comunicato pubblicato a marzo abbiamo scritto che la ztl, che doveva ripartire il primo giovedì di aprile, era sospesa. Una sospensione legata all'emergenza sanitaria e al coprifuoco. Ma questo non vuol dire, e io non ho mai affermato il contrario, che la ztl non sarebbe scattata quando la situazione sanitaria sarebbe migliorata. Come in effetti è stato deciso all'interno del complessivo piano per la movida sostenibile".

"Invito i consiglieri a una maggior attenzione, anche per quanto riguarda l'inserimento delle targhe in lista bianca, gratuito ormai da oltre un anno" conclude l'assessore Giorgetti.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa