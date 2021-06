Al via i lavori di consolidamento delle gallerie sull'A1 nel tratto Firenze Sud-Firenze Scandicci: le chiusure

Autostrade per l'Italia comunica che, nell’ambito del piano di interventi per il potenziamento e l’ammodernamento della rete avviati su tutte le tratte in gestione, a partire dalla stanotte, per la precisione dalle 00.00 di mercoledì 23 giugno, prenderanno il via le attività all’interno delle gallerie Pozzolatico, Brancolano, Lastrone, Melarancio situate in carreggiata esterna in direzione di Bologna, nel tratto compreso tra le stazioni di Firenze sud e Firenze Scandicci della A1 Milano - Napoli. La percorribilità del tratto in direzione Bologna verrà garantita dalle due corsie presenti nel tratto di A1 complanare. Gli interventi verranno eseguiti in modalità continuativa impiegando più squadre di maestranze impegnate su diversi turni per garantirne il completamento nel minor tempo possibile, entro il 31 agosto 2021.

PERCORSI ALTERNATIVI

Durante il periodo dei cantieri, e fino al 31 agosto, la stazione di Firenze Impruneta rimarrà chiusa in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa i veicoli leggeri provenienti da Roma con destinazione Impruneta potranno uscire a “Villa Costanza”, per poi rientrare in direzione Sud e raggiungere la stazione di Firenze Impruneta. I mezzi pesanti provenienti da Roma con destinazione Impruneta potranno uscire alla stazione di Firenze Scandicci da cui rientrare in direzione di Roma, per raggiungere Firenze Impruneta. Chi, invece, entra alla stazione di Firenze Impruneta ed è diretto verso Bologna, verrà obbligatoriamente deviato in direzione di Roma e potrà uscire alla stazione di Firenze Sud, da cui rientrare in direzione Bologna. Si precisa che, per favorire la circolazione nei giorni di maggior traffico, nei weekend di agosto (dalle 12 del venerdì alle 22 della domenica) verrà resa disponibile una corsia supplementare al transito e la stazione di Impruneta sarà regolarmente aperta.

AGEVOLAZIONI DI PEDAGGIO

In relazione ai maggiori tempi di percorrenza attesi, in accordo con il MIMS e nella piena collaborazione con gli Enti Territoriali, Autostrade per l’Italia ha previsto l’azzeramento del pedaggio,indipendentemente dalla modalità di pagamento utilizzata, dalle 00.00 del 23 giugno e fino alla conclusione degli interventi, per i seguenti percorsi: INGRESSO a Firenze Scandicci e USCITA a Firenze Impruneta; INGRESSO a Villa Costanza e USCITA a Firenze Impruneta; INGRESSO a Firenze Impruneta e USCITA a Firenze Sud. Sarà inoltre garantita l’esenzione del pedaggio per i seguenti tratti:

• Firenze Impruneta – Firenze Scandicci: per i percorsi con ingresso dalle stazioni di Chiusi, Valdichiana, Monte S. Savino, Arezzo, Valdarno, Incisa e Firenze Sud e uscita a Firenze Scandicci;

• Firenze Impruneta – Villa Costanza: per i percorsi con ingresso dalle stazioni di Chiusi, Valdichiana, Monte S. Savino, Arezzo, Valdarno, Incisa e Firenze Sud e uscita a Villa Costanza.

INFORMAZIONE

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti "My Way" in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple, sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa