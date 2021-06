Al via i lavori per una nuova rotatoria tra via Sestini, via Capitini e via Pascoli

Sono partiti questa mattina, martedì 22 giugno, i lavori per realizzare una rotatoria all’intersezione tra via Sestini, via Capitini e via Pascoli, fino a oggi regolata da segnaletica di ‘Stop’. Un intervento da 50mila euro elaborato dall’ufficio mobilità del Comune di Pistoia al fine di fluidificare il traffico e agevolare l’immissione su via Sestini da parte di coloro che provengono da via Capitini. Nelle ore di punta, infatti, l’ingresso in via Sestini risulta difficoltosa a causa degli elevati flussi di traffico che determinano code per alcuni metri e quindi un peggioramento delle condizioni di sicurezza sia per chi arriva da via Capitini sia per quanti percorrono via Sestini, nonché per pedoni e ciclisti.

Il progetto prevede la realizzazione di una minirotatoria a tre rami. L’aiuola centrale, del diametro esterno di 6 metri e mezzo, verrà realizzata con cordoli esterni sormontabili, per agevolare la svolta di autobus e mezzi pesanti. Per lo stesso motivo, anche le due isole direzionali previste su via Sestini verranno realizzate attraverso cordoli sormontabili.

All’ingresso da via Pascoli su via Sestini sarà mantenuto con segnaletica di ‘Stop’.

«La nuova rotatoria, di dimensioni ridotte, porterà più di un beneficio alla viabilità di una zona densamente popolata e che quindi, in alcune fasce orarie, risulta essere particolarmente trafficata – sottolinea Leonardo Cialdi, assessore alla mobilità –. Oltre ad agevolare la circolazione, infatti, porterà gli automobilisti a rallentare, migliorando così la sicurezza di tutti gli utenti della strada. È un aspetto che è stato più volte segnalato dai residenti e che oggi trova riposta.»

Appaltati alla ditta Endiasfalti spa di Agliana, i lavori di realizzazione della rotatoria dovranno essere portati a termine entro la fine di luglio e saranno seguiti dalla bitumatura del tratto circostante la nuova rotatoria e dalla sistemazione della segnaletica orizzontale e verticale.

Modifiche alla viabilità

Fino al 23 luglio, nei tratti in prossimità dei lavori di via Sestini, via Capitini e via Pascoli, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e il traffico sarà deviato sulle porzioni della carreggiata non interessate dai cantieri, con l’istituzione di sensi unici alternati regolati a vista o da movieri. Il transito pedonale sarà assicurato lungo percorsi protetti.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa