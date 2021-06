Un film e un e-book sull'Annunciazione montespertolese

Le riprese di 'Ave!' sono iniziate a Montespertoli, alla Pieve di San Piero in Mercato, dove la storica dell’arte Giovanna M. Carli ha scoperto un’opera importante, in corso di attribuzione. Una misteriosa scoperta da annoverare ad un autore rilevante, protagonista della storia dell’arte del Cinquecento.

Le ricerche d’archivio, condotte insieme a Giulio Cesare Bucci, archivista parrocchiale, governatore della Misericordia di Montespertoli e studioso di storia locale, confermano l’importanza del dipinto.

“Stiamo realizzando un docu-film – ha spiegato Giovanna M. Carli, ideatrice del progetto – riguardante l’Annunciazione montespertolese: una preziosa tavola dipinta che racconta una storia affascinante. Siamo emozionati perché probabilmente la scoperta è molto interessante, non solo per il territorio di Montespertoli”.

Si tratta infatti di una copia storica, di un artista importante, del prototipo trecentesco conservato nella Basilica della Santissima Annunziata di Firenze. Come il prototipo fiorentino, anche questa Annunciazione è stata a lungo venerata dalla gente.

“Era sempre coperta e veniva scoperta solo il 25 marzo – conferma Giulio Cesare Bucci - quando un tempo iniziava l’anno. Infatti, fino al 1749, in Toscana, l’anno civile cominciava il 25 marzo, giorno in cui la Chiesa cattolica aveva collocato la festa dell'Annunciazione, in corrispondenza del nono mese antecedente la nascita di Gesù”.

"Conoscere e ricordare il nostro patrimonio culturale e storico è indispensabile per la crescita culturale, economica e sociale di ciascuno di noi. Ricordare chi siamo e da dove veniamo è un patrimonio che sarà sempre in grado di arricchirci come singoli cittadini e come comunità e per questo ringrazio Giovanna M. Carli e la Misericordia di Montespertoli per l'importante scoperta e l'ambizioso progetto" dichiara Alessandra De Toffoli, Assessore alla Cultura.

Su richiesta, per bisogni spirituali e temporali, come si legge in un documento d’archivio, la tavola poteva essere “svelata all'interno dell’Oratorio della Venerabile Compagnia della Santissima Annunziata - conclude Giovanna M. Carli - che tra l’altro è uno dei pochi oratori rimasti in piedi perché molti sono stati per così dire inglobati da ampliamenti delle chiese di cui occupavano la parte sinistra, guardando la facciata”.

Per la regia di Alessandro Anichini con riprese di Carlo Borean, la storia avvincente del dipinto, con note preziose di storia dell’arte, è corale e inizia proprio nella Basilica della Santissima Annunziata a Firenze dove lo storico dell'arte Antonio Natali, che dal giugno 2006 al novembre 2015 è stato Direttore della Galleria degli Uffizi, tiene una lectio magistralis sull’iconografia dell’Annunciazione per poi giungere a Montespertoli, accompagnato da Giovanna M. Carli e Giulio Cesare Bucci e completare il dialogo sulla Santissima Annunziata di San Piero in Mercato, dipinto miracoloso, copia storica di mano importante dell’Annunciazione fiorentina.

La preghiera, quella di Nicoletta Benini, oblata dell’ordine benedettino, giornalista e scrittrice, di fronte alla tavola montespertolese conferisce al docu-film quella spinta ulteriore verso la speranza e il coraggio, l’ardire che ebbe Maria a dire di sì: “Un sì rivoluzionario" afferma la dott.ssa Benini, che è anche dirigente scolastica presso l'Istituto Comprensivo paritario “Serve di Maria Addolorata” di Firenze. Nel docu-film è presente anche Bernardo Gianni, abate del convento di San Miniato a Monte a Firenze, considerato uno dei punti di riferimento spirituali italiani, chiamato nel 2019 da Papa Francesco a guidare gli esercizi spirituali della curia romana, qui firma anche un bellissimo testo.

Il progetto, organizzato dalla Venerabile Confraternita della Misericordia di Montespertoli, ideato e curato da Giovanna M. Carli, è realizzato con il contributo del Comune di Montespertoli e del Consiglio regionale della Toscana ed è anche corredato da un e-book gratuito che sarà disponibile su Amazon alla fine di luglio. Il docu-film sarà proiettato nei prossimi mesi a Montespertoli.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa