Batterie esauste sul terreno, denunciato titolare di rivendita auto usate

Il titolare di una società di rivendita di auto usate e camper è stato denunciato nel Fiorentino, per gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi. Sul posto nel comune di Firenze in via di Ugnano i carabinieri forestali di Ceppeto, insieme alla polizia stradale, hanno effettuato un controllo.

Una volta nell'area dove venivano svolte le attività, i militari hanno notato sul terreno a fondo naturale, 21 batterie esauste per auto, esposte agli agenti atmosferici e custodite senza nessuna protezione. Assente anche la documentazione comprovante la corretta gestone e tracciabilità dei rifiuti prodotti, come il registro di carico e scarico rifiuti e il Formulario di identificazione dei rifiuti, né alcun atto autorizzativo alla loro gestione.

Dagli accertamenti è emerso che i rifiuti erano prodotti nel corso delle attività svolte dalla società, ovvero dalla sostituzione nel tempo delle batterie dei veicoli custoditi e in vendita. Lo stoccaggio delle batterie avveniva anche in violazione delle norme tecniche, in riferimento al non idoneo utilizzo di recipienti e contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi e per la mancanza di etichettature degli stessi, in base al grado di pericolosità e alla natura del rifiuto stesso.

I militari hanno così proceduto a denunciare il titolare dell'attività per gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi in assenza di autorizzazione e a sequestrare i rifiuti.