Bimbo di 9 anni investito da una moto, è in prognosi riservata

È stato investito da una moto questa mattina ad Olmo, alle porte di Arezzo, sulla regionale 71. Il bambino, appena 9 anni, si trova attualmente in prognosi riservata in rianimazione. È stato trasportato in codice rosso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze con l'elisoccorso Pegaso, ma da quanto appreso non sarebbe in pericolo di vita. Ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente. Sul posto la municipale e i vigili del fuoco. A bordo della moto c'era un motociclista, 47 anni, anch'esso rimasto ferito: è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del San Donato di Arezzo.