Centri estivi e avventure sulla Pesa nel Chianti fiorentino

Il gioco outdoor coltiva la creatività e fa esplodere lo spirito dell'esploratore. Avanza la cultura dell’esperienza, in stile Indiana Jones, nei centri estivi del Chianti. In mountain bike, a caccia di emozioni nell’area naturalistica del parco, a piedi passeggiando lungo le rive del fiume Pesa, ad osservare piante e specie vegetali che sorgono spontaneamente nel contesto fluviale, a piccoli grandi passi negli impianti sportivi mentre si sperimentano le diverse discipline sportive, tra cui tennis, calcio, atletica, ciclismo, baseball. Minitrekking, escursioni ambientali, attività sportive, laboratori di arte, teatro e danza.

L’avventura immersa nel cuore della natura chiantigiana è partita per circa 200 ragazze e ragazzi del territorio, articolati nei diversi turni settimanali, aperti fino alla fine di luglio, del Centro estivo “Tra natura e movimento, arte e sport in divertimento”, promosso dai Comuni di San Casciano in Val di Pesa e Barberino Tavarnelle e organizzato dall’Associazione Sportiva La Botte.

Un’estate speciale da trascorrere negli impianti sportivi del Parco della Botte, all'aria aperta, nel segno del movimento, della dinamicità e delle attività laboratoriali che fanno emergere passioni e vocazioni al fianco di un gruppo di animatori e operatori qualificati. Una nuova edizione, rispettosa delle misure antiCovid, è la proposta elaborata in tandem dai comuni vicini di casa, San Casciano e Barberino Tavarnelle con l’obiettivo di offrire alle famiglie un campo estivo a misura di bambine e bambini, ragazze e ragazzi, caratterizzato da un'offerta di attività ludiche e didattiche eterogenea e diversificata.

“Il programma delle attività è articolato - spiegano le assessore alle Politiche educative Elisabetta Masti e Marina Baretta – ogni giorno una proposta diversa per consentire ai piccoli partecipanti di svolgere giochi all’aria aperta, socializzare e creare nuove amicizie.

Il contesto naturale della Botte è uno dei luoghi del nostro territorio che meglio si presta ad accogliere attività ludica outdoor, uno spazio ideale per condividere esperienze e offrire opportunità per le diverse fasce di età contemplate, dai 7 ai 14 anni, che rispondano agli stimoli intellettivi e fisici dei nostri studenti”. Il costo è di 120 euro a settimana, mensa inclusa. Sarà applicato uno sconto pari al 10% sul secondo figlio partecipante al centro estivo.

Info Associazione sportiva La Botte: 339 8239283 - Paolo 335 6147259 - Cecilia 334 3067889

Informazioni sui centri estivi sono disponibili sui siti web deli Comuni: www.sancascianovp.net, www.barberinotavarnelle.it.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino