Cerimonia in ricordo dei caduti pisani sul Monte Grappa

Dopo un periodo di sosta dovuto all'emergenza Covid, riprendono le attività del "Comitato Spontaneo Caduti Pisani della Grande Guerra". Il Comitato, in collaborazione con il Comune di Pisa, ha organizzato per la giornata di domani, mercoledì 23 giugno alle ore 10, una cerimonia in Piazza Vittorio Emanuele II, presso il Cippo del Monte Grappa. La Cerimonia, che vedrà la partecipazione delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma pisane e non solo, sarà gestita dall'Associazione Nazionale Alpini che annovera tra i propri caduti, il pisano Vincenzo Zerboglio Medaglia d'Oro al Valor Militare.

La Cerimonia, a cui parteciperanno tra gli altri il vicesindaco di Pisa Raffaella Bonsangue e Federico Ciavattone presidente del “Comitato Spontaneo Caduti Pisani della Grande Guerra”, fa parte di un calendario inserito all'interno delle celebrazioni per il Centenario del Milite Ignoto e che prevede una serie di appuntamenti culturali e commemorativi che vedranno il loro culmine nel mese di novembre.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa