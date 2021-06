Un incendio ha destato preoccupazione a Cortenuova di Empoli nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 22 giugno. Delle sterpaglie e un campo è andato a fuoco non lontano da un rivenditore di auto usate. Il fatto è avvenuto in via di Cortenuova, tra il cimitero e le prime abitazioni della frazione. Sul posto i vigili del fuoco di Empoli. In poco tempo il rogo è stato domato.