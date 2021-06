Incendio Ponte a Greve, tavolo di crisi in Città Metropolitana

E’ stato avviato ieri in Città metropolitana il tavolo di unità di crisi con le rappresentanze sindacali, Unicoop Firenze e le altre attività in merito alla situazione dei lavoratori del centro commerciale di Ponte a Greve. Al tavolo erano presenti l’assessore al Lavoro Benedetta Albanese per il Comune di Firenze e il consigliere alle Politiche del lavoro Lorenzo Zambini per la Città metropolitana di Firenze.

“Siamo vicini ai lavoratori del centro commerciale e siamo impegnati in un monitoraggio costante per una sollecita soluzione della situazione - hanno detto l’assessore Albanese e il consigliere Zambini -. A tal fine, abbiamo attivato un tavolo istituzionale di crisi con le rappresentanze sindacali, Unicoop Firenze e le attività presenti all’interno del centro commerciale. Il tavolo rimarrà attivo e si aggiornerà per seguire i prossimi sviluppi della situazione”.

“Abbiamo chiesto questo tavolo - ha detto il segretario generale di Filcams Cgil Firenze Maurizio Magi - per avere un luogo unico di gestione della crisi per le lavoratrici e i lavoratori delle attività della galleria commerciale e del sistema degli appalti sia di pulizia che di vigilanza. Un tavolo omogeneo con le istituzioni per dare attenzione e soluzione alle lavoratrici e ai lavoratori in una situazione complicata”.

Fonte: Ufficio Stampa