Irplast adotta la rotonda all'uscita di Empoli Ovest

Quattro grosse bobine di nastro adesivo di diverso colore, tutte all'ingresso della zona industriale Terrafino a Empoli. È la nuova installazione alla rotatoria all'uscita Empoli Ovest della Fi-Pi-Li. La rotonda è stata adottata da una delle realtà industriali più note in città, Irplast. L'azienda - che produce film BOPP per la realizzazione e la stampa di etichette - ha sede poco distante e ha deciso di prendersi cura della struttura.

Oggi, martedì 22 giugno, è stato tagliato il nastro per la rotonda, sulla quale campeggiano le quattro bobine e anche due cartelli di benvenuto. All'incrocio tra via I Maggio e via De Gasperi erano presenti l'ad Irplast Fausto Cosi e l'assessore alle attività produttive Antonio Ponzo Pellegrini.

Il piano di adozione delle rotatorie e delle aree verdi, è stato lanciato con bando pubblico dall’Amministrazione comunale di Empoli ed è rivolto a sponsor pubblici e privati, interessati alla valorizzazione del territorio. Alla rotatoria di Empoli Ovest si trovano quattro bobine di nastro parzialmente svolto. Sono realizzate in ferro e colorate di giallo, azzurro, rosso e grigio, ovvero i pantoni del logo Irplast. La stessa Irplast garantirà la manutenzione degli allestimenti e del verde.

"La sostenibilità e l’integrazione con i territori passano anche da questi gesti simbolici. È un bel gesto che testimonia l'attaccamento di Irplast a Empoli" ha detto Ponzo Pellegrini. Gli ha fatto eco Cosi: "Abbiamo voluto contribuire attraverso un intervento di riqualificazione urbana, rinnovando così il nostro impegno sociale verso il territorio. Inoltre vogliamo sia concepito come un omaggio al ruolo che l’azienda svolge nel comprensorio".