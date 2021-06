Itinera 2021, a Scandicci la rassegna musicale degli allievi del laboratorio musicale della Lizard di Empoli

Ottavo appuntamento venerdì 25 giugno 2021 a partire dalle 19 al lago Le Certane (via Canto alle Gracchie Fattoria di Roncigliano (via di Roncigliano 6 a/b) per Itinera 2021, il programma di iniziative della Pro Loco San Vincenzo a Torri Colline Scandiccesi in collaborazione con il Comune di Scandicci per visitare i luoghi, scoprire il territorio, assaggiare i prodotti e stare insieme con laboratori per adulti e bambini.

“Un’oasi di mare nel cuore del Chianti Fiorentino, così si presenta il lago le Certane scendendo dalla strada di Roveta che collega Scandicci a San Vincenzo a Torri. Un circolo ricreativo per la pesca sportiva, bagni di sole, degustazioni e serate a tema. Aperto tutto l’anno, immerso nelle colline scandiccesi. ”, spiegano gli organizzatori dell’iniziativa.

Il programma. Alle 19 rassegna musicale degli allievi del laboratorio musicale della Lizard di Empoli. Si alterneranno sul palco sei gruppi con ragazzi di tutte le età che proporranno un repertorio musicale di brani rock-pop. A seguire aperitivo e cena.

L’iniziativa è organizzata nel rispetto delle norme anticovid. Prenotazione obbligatoria a 3389323259, 3336390706.

“Le colline di Scandicci sono una porta verde verso la città di Firenze ma sono anche la porta della Città verso il Chianti fiorentino – dice Claudia Sereni, assessora al Turismo e alla Promozione del territorio - Da qualsiasi parte le si guardi o le si attraversi, le nostre colline sono un territorio di confine dove il visitatore inizia a conoscere le bellezze naturalistiche e i prodotti della campagna toscana. Scendendo dai crinali, si apre lo spettacolo di Firenze e la vasta veduta sulla Piana fiorentina. Belle, ricche di gusti e di scenari mozzafiato, le nostre colline sono un territorio tutto da scoprire per coloro che vengono da lontano, ma anche per chi vive nelle vicinanze. Dopo un anno di sospensione per l’emergenza sanitaria, riparte con grande entusiasmo il progetto Itinera con cui offriremo a tutti l’opportunità semplice ma ricchissima di conoscere le persone, i percorsi, i prodotti che animano questi luoghi straordinari. Integrato alle attività culturali estive e al sistema delle associazioni e aziende locali, il programma offre esperienze preziose per chi ama la natura, il cibo a km zero, il trekking, le tradizioni che svelano i segreti di questa terra. Grazie a Itinera e alla collaborazione con la Proloco San Vincenzo Colline Scandiccesi potremo andare alla scoperta di un mondo e di uno stile di vita di cui dobbiamo avere sempre più consapevolezza e cura, oggi più che mai. Buona scoperta alla ricerca del buono e del bello tra le nostre colline”.

Informazioni 3389323259, 3336390706, email info@lagolecertane.com

CALENDARIO E ATTIVITÀ ITINERA 2021

Domenica 30 maggio

La via dei lupi

Domenica 6 giugno

Scollinando 1 – A conoscere e imparare

Sabato 12 giugno

Poggio Valicaia

Venerdì 18 giugno

Scollinando 2 – La via delle lucciole (passeggiata notturna)

Sabato 19 giugno

Alma calende e la Rete dei semi rurali

Domenica 20 giugno

Fattoria Roncigliano e OrtoX1000

Venerdì 25 giugno

Lago Le Certane

Domenica 27 giugno

Poggio Valicaia

Sabato 10 luglio

Podere del Leone

Venerdì 23 luglio

Poggio Valicaia

Sabato 24 luglio

Poggio al vento e la Rete dei Semi rurali

Domenica 25 luglio

Fattoria Roncigliano

Sabato 11 settembre

Scollinando 3 – Dalla città alla campagna

Sabato 23 ottobre

Fattoria San Michele a Torri

Domenica 31 ottobre

Frantoio di Cerbaia

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa