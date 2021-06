La Eko Agro Group investe a Monteriggioni nell'agro-alimentare di eccellenza: 350 posti di lavoro

La Eko Agro Group, società partecipata dalla ESGTI AG (www.esgti.com) e dalla World Markets AG (società svizzere di investimenti), ha concluso l’acquisizione di un’area industriale (ex progetto Gabicce) nel comune di Monteriggioni (Siena). Lo sviluppo di questo progetto, consentirà la creazione di nuovi posti di lavoro, dove verranno privilegiate le assunzioni di giovani e delle categorie protette. Il progetto ha come obiettivo la produzione di prodotti agro-alimentari di eccellenza “Carbon Free Made in Tuscany”.

Grazie a questa acquisizione, la Eko Agro Group darà vita al progetto “Piatti Pronti”, che prevede la realizzazione di un impianto produttivo dove, durante la prima fase di sviluppo, verranno preparate 300.000 “Piatti Pronti” al giorno per il mercato svizzero e saranno realizzate attraverso un “menu”, ispirato alla tipica cucina toscana, che prevede oltre 50 fra primi piatti, zuppe e salse pronte, 15 secondi e 20 opzioni tra antipasti, contorni e dessert.

La realizzazione del nuovo sito industriale avrà un importante impatto dal punto di vista occupazionale: è prevista la creazione di 350 nuovi posti di lavoro, con un’alta percentuale di assunzioni dedicate alle fasce sociali più deboli. Il tutto all’insegna del TAP (Tech Agrarian Protocol), il disciplinare esclusivo della società che prevede, tra le altre cose, la tracciabilità molecolare dei prodotti utilizzati, il calcolo del CO2 consumato, tutti processi certificati da algoritmi matematici che consentono l’OFF SET grazie al protocollo raggiunto con la Regione Toscana.

Il nuovo sito industriale verrà realizzato nel più alto standard possibile in termini di ecosostenibilità, conforme al programma Nazioni Unite 2030 “Per un Mondo Migliore”, utilizzando un modello di economia circolare trasparente con un investimento ESG iniziale di progetto che prevede un budget di 50 milioni di euro.