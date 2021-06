Lascia da soli in casa i figli piccoli, denunciata 36enne

Una madre di 36 anni è stata denunciata per aver lasciato in casa da soli i figlio di quattro anni e la sorellina di due mesi per andare a sbrigare delle commissioni. La donna, originaria della Romania, abita in una palazzina di Marina di Carrara. A dare l'allarme i vicini. Da quanto appreso il bambino stava piangendo affacciato dal balcone di casa al secondo piano per chiamare la mamma. I carabinieri sono intervenuti facendo rientrare in casa il bambino, poi attraverso una vicina hanno contattato la madre. La donna si è giustificata dicendo di essere uscita soltanto per ritirare dei farmaci da una sua amica, ma secondo le testimonianze i due bambini sono rimasti soli in casa per più di 20 minuti. La 36enne è stata quindi denunciata per abbandono di minori ed è stato informato il Tribunale dei Minori.