Libri a Serravalle per un'estate di eventi

Ad una settimana dall'inaugurazione del punto prestito della biblioteca comunale renato Fucini al Parco di Serravalle è già il caso di dirlo: l'iniziativa è molto apprezzata, non solo dai bambini che frequentano il parco per l'area giochi, ma da tutti i cittadini che trovano nel punto prestito un'ulteriore occasione di accesso ai servizi della città.

Da questa settimana il punto prestito sarà ancora più facilmente riconoscibile, perché si troverà sotto un bellissimo gazebo: la Tenda Rossa!

Gli utenti della biblioteca e gli avventori del parco potranno trovarvi una selezione dei libri della Sezione Ragazzi (narrativa e divulgazione per tutte le fasce di età) e un'offerta di narrativa e saggistica dalla Sezione Adulti. Le attività della Tenda Rossa, infatti, non sono solo per bambini. L'intenzione della biblioteca è quella di favorire, anche in trasferta, occasioni di aggregazione che contribuiscano a tessere nuovamente quelle relazioni tra cittadini sospese a causa del Covid.

«Promuovere la lettura – ha detto Giulia Terreni, assessore alla cultura del Comune di Empoli - significa non solo mettere a disposizione una biblioteca moderna e ben fornita. Ma anche andare a cercare i piccoli lettori dove passano il loro tempo libero all'aria aperta. La risposta che stiamo avendo al parco è di buon auspicio per iniziative di questo tipo».

La scorsa settimana è stata caratterizzata da alcune delle attività di maggior successo: l'Ora del Racconto, l’Ora Creativa e il ritrovo del gruppo Sferruzza, Sferruzza. La bibliotecaria Antonella è stata letteralmente assalita da occhi curiosi di tornare ad osservare dal vivo gli albi della biblioteca, mentre la bibliotecaria Giulia, esperta d'arte, con l'ispirazione della natura del parco ha condotto i bambini in un “mostruoso” laboratorio creativo. Le amiche “Sferruzzanti” hanno potuto avviare all'arte della maglia e dell'uncinetto bambini e adulti incuriositi e i pomeriggi sono trascorsi allegramente, all'insegna dello stare bene insieme.

Un ricchissimo programma di eventi è già in calendario fino a settembre!

Lunedì 21 giugno – EmozionArti. Sperimentiamo le emozioni attraverso le opere dei grandi artisti (ore 17.30)

Giovedì 24 giugno - Assaggi di lettura. Per chi ha poco tempo ma tanta voglia di viaggiare con la fantasia! (ore 17.00 e ore 18.30)

Giovedì 24 giugno - Arte al parco. A Serravalle i mostri sono a piede libero! Impariamo a disegnare creature mostruose! (ore 17.30)

Lunedì 28 giugno – Storie a spasso. Baby trekking per allenare muscoli, fantasia e narrazione (ore 17.30)

Giovedì 01 luglio - Libri, giochi e scacciapensieri: attività libere per chi non teme la noia! (ore 17.00)

Giovedì 01 luglio -Passeggiate letterarie. Letture e suggestioni dalla natura per utenti adulti (ore 18.00)

Lunedì 05 luglio - L’Ora del Racconto (ore 17.30)

Giovedì 08 luglio - Assaggi di lettura. Per chi ha poco tempo ma tanta voglia di viaggiare con la fantasia! (ore 17.00 e ore 18.30)

Giovedì 08 luglio - Tipi da... parco! Giocate insieme ai personaggi delle vostre storie preferite! (ore 17.00)

Lunedì 12 luglio - Libri, giochi e scacciapensieri: attività libere per chi non teme la noia! (ore 17.00)

Lunedì 12 luglio – Gli Scompaginati… al parco! Incontro del Gruppo di lettura ragazzi dagli 11 ai 14 anni (ore 17.00)

Giovedì 15 luglio - Libri, giochi e scacciapensieri: attività libere per chi non teme la noia! (ore 17.00)

Giovedì 15 luglio – Aperitivo poetico: letture in relax a bordo lago per utenti adulti (ore 18.00)

Lunedì 19 luglio – L’Ora di giocare: c’era una volta chi giocava insieme! (ore 17.30)

Giovedì 22 luglio – Digitale Green: quando natura e tecnologia si incontrano per dare vita a esperimenti sensazionali! (ore 17.30)

Lunedì 26 luglio – Vita da albero: proviamo a metterci nelle loro… radici! (ore 17.30)

Giovedì 29 luglio – Arte al parco. Personaggi tra le righe: ci sono personaggi nascosti tra le righe di un disegno, scopriamo chi sono e inventiamo la loro storia! (ore 17.30)

Lunedì 02 agosto – Storie in scatola: apri il coperchio e scopri divertentissimi personaggi! (ore 17.30)

Giovedì 05 agosto – Dal sasso al quadro: realizzare creazioni artistiche con sassi, foglie, legnetti ed altri elementi della natura (ore 17.30)

Lunedì 23 agosto – Arte in gioco. Foglie d'arte: disegni e ricordi con fiori, foglie, cere e sole (ore 17.30)

Giovedì 26 agosto – L’ora del racconto (ore 17.30)

Lunedì 30 agosto – Note tra i rami: ascoltiamo il sound della musica dal mondo (ore 17.30)

Giovedì 01 settembre – Arte al parco: tutti giù per terra, a disegnare e creare opere d’arte! (ore 17.30)

Lunedì 06 settembre – Il Kamishibai: il teatrino giapponese delle storie (ore 17.30)

Giovedì 09 settembre – Piccola festa di fine stagione: tante sorprese sotto la Tenda Rossa (ore 17.30)

Tutti gli appuntamenti, salvo quando diversamente specificato, sono adatti per un pubblico di bambini dai 4 ai 10 anni. Il gruppo Sferruzza Sferruzza si incontra ogni giovedì alle 17.00.

Il programma potrà essere arricchito da altre proposte, organizzate in collaborazione con i protagonisti della vita culturale empolese e con le associazioni di volontariato della città, che già supportano tutti gli aspetti logistici, dal trasporto dei materiali all'allestimento e alla sorveglianza a gestione della sicurezza.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa