Marciapiede da rifare in piazza Gramsci, lavori programmati

Continuano gli interventi di manutenzione ordinaria delle strade comunali e domani, mercoledì 23 giugno 2021, sarà interessata piazza Gramsci, nel tratto compreso tra Via Bonistalli e Via Masini, per il rifacimento del manto del marciapiede. Si tratta di lavori di ripristino del tappeto superficiale in conglomerato bituminoso.

Già da ieri, lunedì 22 giugno 2021, la ditta appaltatrice ha posizionato i cartelli di divieto di sosta con rimozione coatta su quel tratto per avere gli spazi sufficienti a effettuare le lavorazioni in sicurezza. Gli interventi di ripristino dei marciapiedi proseguiranno anche nelle settimane successive in altri tratti di Piazza Gramsci, come in via Fratelli Rosselli e in via Giovanni XXIII.

In questa settimana partono anche i lavori di manutenzione delle banchine stradali comunali con lo sfalcio dell'erba che vede interessate le principali strade extraurbane comunali quali via del Terrafino, via Arnovecchio e via Sottopoggio per San Donato ed alcune strade urbane.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa