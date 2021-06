Narrazioni, a Ponte a Elsa l'Arci incontra gli adolescenti

Dai primi di luglio si darà inizio a “Narrazioni” attività estive rivolte a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 16 anni al Centro di socializzazione di Ponte a Elsa gestito dall'Arci Comitato Territoriale Empolese Valdelsa APS.

Quattro saranno i temi che faranno da filo conduttore per i tanti laboratori ed eventi costruiti per stimolare creatività, socializzazione e soprattutto riflessione tra i giovani del nostro territorio: accoglienza e immigrazione, ambiente, antimafia, parità di genere e sessualità.

La prima settimana, dal 5 al 9 luglio sarà dedicata al tema dell'accoglienza facendo seguito alle celebrazioni della Giornata del Rifugiato, fissata al 20 giugno per volere dell'assemblea delle Nazioni Unite. In questa settimana tante saranno le attività a partire dal laboratorio di scrittura sulla base del famoso libro “Anche Superman era un rifugiato”, oltre a incontri tematici, giochi e riflessioni .Nel nostro territorio molte saranno le altre iniziative su questa tematica che soprattutto la nostra Associazione ha deciso di promuovere in vari Circoli Arci del territorio.

Nella seconda settimana (dal 12 al 16) il tema delle attività sarà invece l'ambiente con giochi, laboratori e passeggiate.

L'antimafia sarà invece il terzo tema trattato nella settimana dal 19 al 23 luglio: incontri sulle infiltrazioni della malavita anche nel nostro territorio e il caso dei residui tossici sulla 429. Inoltre su questo tema verrà progettato un murales da realizzare nei mesi seguenti

Il mese di luglio si chiude con la settimana (dal 26 al 30) sulla parità di genere con incontri con esperti, interviste a giovani e anziani del territorio e tanti giochi.

Queste attività si svolgeranno lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 15,30 alle 18,30. I posti sono limitati a 15 e si accede tramite iscrizione. Per info e iscrizioni contattare Arci Comitato Territoriale Empolese Valdelsa al numero 3755442380 o 05711656543 o alla mail info@arciempolesevaldelsa.it

Fonte: Arci Comitato Territoriale Empolese Valdelsa