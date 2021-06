Al via "Parteci-PIANO", i cittadini della Valdelsa Fiorentina disegnano il futuro del territorio

Coinvolgere la cittadinanza, l’associazionismo, il mondo del lavoro e dell’impresa nel disegno del territorio dei prossimi anni: è questo l’obiettivo di “Parteci-PIANO!”, il percorso di partecipazione che accompagna la redazione del Piano Strutturale Intercomunale (PSI) dei Comuni di Castelfiorentino, Certaldo, Gambassi Terme e Montaione.

Il Piano strutturale è il documento strategico che disegna il futuro di un territorio, definendo sia le traiettorie del suo sviluppo che le risorse da tutelare. Con un orizzonte temporale di 15-20 anni, stabilisce la strategia di gestione del territorio e degli insediamenti produttivi e abitativi, nel rispetto dei piani urbanistici di livello superiore (provinciale e regionale).La Regione promuove la redazione intercomunale di questo strumento così che obiettivi, politiche e le strategie di lungo periodo vengano condivisi a livello sovracomunale per affrontare in modo più efficace le questioni territoriali che, per loro natura, superano i confini amministrativi comunali.

“Per la prima volta - osserva il Sindaco del Comune di Castelfiorentino Alessio Falorni, capofila del PSI - i Comuni della Valdelsa Fiorentina realizzano un piano sovracomunale. Un’occasione che potremmo definire storica, frutto di una scelta politica importante volta a guardare ai territori in maniera complessiva per capirne le potenzialità di sviluppo e le modalità di valorizzazione reciproca, secondo una prospettiva strategica di medio lungo periodo. Reputo importante – ha precisato il Sindaco Falorni – che questo processo aggregativo sia stato adottato anche dai Comuni dell’Empolese, e che l’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa si sia dotata di una funzione di pianificazione”.

Un’opportunità, dunque, da condividere con tutto il territorio attraverso un percorso partecipativo che i Comuni hanno affidato a Sociolab, cooperativa impresa sociale impegnata da più di dieci anni nel settore della ricerca sociale e del coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni pubbliche.

Dopo una fase di preparazione interna alle pubbliche amministrazioni e una di ascolto, con numerose interviste ai portatori di interesse del territorio negli ambiti sociali, culturali, ambientali ed economici che sono state realizzate nei mesi scorsi, Parteci-PIANO! si apre finalmente alla cittadinanza con una serie di iniziative estive.

"Parteci-PIANO" gli appuntamenti con Pointlab

Si parte con il Pointlab, una postazione mobile itinerante che si muoverà nelle piazze dei quattro comuni. I facilitatori e le facilitatrici di Sociolab incontreranno i cittadini per informarli in merito al percorso e per raccogliere indicazioni inerenti obiettivi, proposte e indirizzi della pianificazione.

Questo il programma degli appuntamenti

Venerdì 25 giugno ore 15.30 - 18.30 a Gambassi Terme, in Piazza Roma; Sabato 26 giugno mattina ore 9.30 - 12.30 a Certaldo, in Piazza Boccaccio, davanti alla Chiesa di San Tommaso; Venerdì 2 luglio ore 9.30 - 12.30 a Montaione, in Piazza Gramsci presso il mercato; Sabato 3 luglio ore 9.30 - 12.30 a Castelfiorentino, in Piazza Gramsci presso il mercato.

I lavori proseguiranno dopo la pausa estiva, a partire da settembre, con i laboratori tematici, rivolti a portatori di interesse e cittadinanza organizzata, in cui verranno trattati temi specifici del Piano Strutturale Intercomunale con l’obiettivo di trarne indicazioni frutto del confronto.

Tutti, inoltre, potranno contribuire inserendo una proposta sulla mappa interattiva, uno strumento di partecipazione digitale per raccogliere riflessioni su aree specifiche del territorio.

Sul sito internet dedicato www.pianostrutturalevaldelsa.it, oltre ai dettagli sugli appuntamenti e alla mappa interattiva, si possono trovare strumenti informativi, tra cui la Guida del Partecipante, per comprendere al meglio obiettivi e temi della partecipazione.

Il percorso è monitorato dalla Garante dell’informazione e della comunicazione per il PSI della Valdelsa fiorentina, Chiara Scarfiello del Comune di Certaldo. Gli spunti e le indicazioni emerse dalle diverse attività di coinvolgimento della cittadinanza andranno a comporre il report finale che sarà consegnato alle amministrazioni comunali.

L’invito è dunque quello di seguire i diversi appuntamenti e di partecipare, cogliendo l’occasione di portare il proprio contributo alla definizione del disegno futuro di questo territorio e delle sue comunità.

Le dichiarazioni dei Sindaci di Certaldo, Montaione, Gambassi Terme

"Il piano strutturale intercomunale – osserva il Sindaco di Certaldo, Giacomo Cucini - è sicuramente un'azione altamente qualificante per i nostri territori ed è un fattore storico che, per la prima volta, la Valdelsa si ponga come obiettivo di ragionare insieme dello sviluppo del territorio e quindi del fare un piano strutturale intercomunale. Questo non può non essere svolto insieme alla compartecipazione di tutte le parti interessate e di tutte le comunità interessate. Sono sicuramente delle ottime iniziative quelle di ascoltare anche con metodi moderni e funzionali i nostri cittadini sulle varie aspettative che possono avere per il futuro del proprio territorio e le varie idee che verranno sapientemente ascoltate dai tecnici e dalla politica per porle appunto all'interno del piano intercomunale. E' un'azione estremamente importante perché stiamo definendo il futuro di un'area importante e strategica per tutta la Toscana, come quella della Valdelsa".

“L’inizio del percorso partecipativo del piano strutturale sovracomunale, il più importante strumento strategico che disegnerà il futuro dei prossimi anni del territorio di Montaione e della Valdelsa Fiorentina – sottolinea il Sindaco di Montaione, Paolo Pomponi - rappresenta l’avvio del coinvolgimento dei nostri cittadini in importanti decisioni pubbliche. Nutro grande interesse e curiosità per quello che uscirà dal confronto con i portatori di interessi, e sarà nostro dovere valutare con attenzione tutte le proposte che ci verranno sottoposte”.

“Il piano strutturale – osserva il Sindaco di Gambassi Terme, Paolo Campinoti - è lo strumento per eccellenza per ciò che riguarda la gestione del territorio in prospettiva. E', fra gli strumenti tecnici, forse lo strumento maggiormente politico mirando a scelte importanti come la valorizzazione delle risorse esistenti e il conseguente sviluppo economico e sociale non trascurando però la qualità urbana ed ambientale che devono essere parti intrinseche della sostenibilità del piano stesso.

Ancora più importante il significato di quanto premesso se lo si adatta ad un contesto sovracomunale comunque legato ad una omogeneità territoriale, geografica, storica e naturalistica come quella dei comuni della Valdelsa Fiorentina.

Un salto di qualità significativo e per certi versi storico che da valore al ruolo istituzionale di quei comuni che, per la prima volta, riescono a traguardare oltre i propri confini territoriali combinando operatività e scelte che aumentano omogeneità territoriale, collaborazione e, conseguentemente, risultati”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa