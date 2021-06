Protezione Civile Castelfiorentino, al via il campus estivo

Anche quest’anno per l’ottavo anno consecutivo al via il Campus Estivo che immergerà i ragazzi in quello che è il mondo della protezione civile, quest’anno l’evento è caratterizzato da 4 parole: #Ambiente, #Avventura, #Amicizia, #Protezione Civile.

I valori del rispetto del territorio, della persona della legalità, saranno al centro di questa esperienza a 360 gradi che ci porterà a conoscere come funziona la protezione civile, ma anche cosa fanno i vigili del fuoco o la polizia municipale, una full immersion di due settimane come sempre ricca di contenuti e valori ma che non mancherà del fattore divertimento e dello stare insieme.

Nelle ultime edizioni del campo estivo abbiamo visto sempre un grande aumento delle iscrizioni con un grande coinvolgimento di ragazzi e famiglie. Giunti oramai alla ottava edizione in questo 2021 vogliamo provare a ricreare qualcosa che possa stimolare ed interessare i ragazzi, partendo dal percorso ambientale a noi più congeniale, ma andando ad interessare anche altri aspetti, come quello storico, con un trekking sull’Appennino “Lungo i Sentieri dei Partigiani”, andando a scoprire la lunga guerra di opposizione lungo la Linea Gotica che portò con il suo sfondamento alla liberazione di Bologna e del Nord Italia.

Adesso più che mai nei ragazzi si crea il bisogno di riprendersi i propri spazi, la propria vita, la socializzazione e lo stare insieme che il COVID ha bruscamente arrestato, ed è dallo stimolo forte di ragazzi e genitori che abbiamo deciso di riattivare il camp in questa estate 2021, non per noi, ma per loro perché sono il futuro e dobbiamo in tutti gli ambiti possibili stargli vicino ed aiutarli a recuperare il tempo che questo virus gli ha portato via.

Il campus andando nello specifico sarà articolato su due settimane. La prima settimana si svolgerà nella nostra Castelfiorentino con incontri, spiegazioni in aula ed anche dimostrazioni e prove a cui i ragazzi saranno chiamati a partecipare. Nella seconda settimana l’avventura farà da padrone: un rifugio sulle montagne del nostro Appennino Tosco-Emiliano ospiterà i ragazzi dove tra escursioni, lavoro di squadra…e qualche bagno passeremo una settimana di full immersion in quella che è la bellezza dei nostri monti e la quiete delle foreste del Mugello.

Imparare a cavarsela in situazioni particolari, lavorare in squadra per raggiungere un obbiettivo, fare gruppo e divertirsi queste le mission che ci riproponiamo per coinvolgere appieno i ragazzi.

Gli operatori della protezione civile saranno gli accompagnatori dei ragazzi in questa avventura, l’amore che possono trasmettere in quello che fanno e per il nostro territorio saranno alla base del sistema educativo del camp; perché solo con questi requisiti è possibile trasmettere determinati valori e principi che speriamo possano rimanere impressi nei ragazzi, andando almeno in piccola parte a formare quella che è la coscienza civile di coloro che saranno le nuove generazioni di domani.

Insieme a noi il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine, la Guardia di Finanza, Carabinieri, la Polizia Municipale e la Protezione Civile dell’Unione dei Comuni Empolese-Valdelsa saranno i partner di questa avventura che porterà i ragazzi a scoprire il grande mondo del Volontariato e del Soccorso; come spieghiamo ai ragazzi è il Sindaco il referente massimo per la Protezione Civile e non poteva certo mancare una visita in Comune (che come ogni anno patrocina l’iniziativa) per parlare con il Geometra Antonio Barnini che spiegherà ai ragazzi la funzione del Piano Comunale di Protezione Civile ed un incontro con il nostro Sindaco Alessio Falorni che come ogni anno crede in questo progetto e si presta a trascorrere un po’ del suo tempo con i ragazzi del camp.

Speriamo in una grande riuscita di questa edizione, saranno i ragazzi i giudici imparziali e speriamo come negli anni passati di poterli conquistare.

Un ringraziamento al nostro Istituto Comprensivo sempre attento ai temi della

sicurezza e della protezione civile con cui da anni collaboriamo per una scuola sicura ed inclusiva con progetti mirati nelle classi di cui il campus rappresenta la degna chiusura annuale.

Un grande ringraziamento a chi sostiene oramai anno dopo anno questo progetto e senza il cui supporto in campo non sarebbe così accessibile, questa realtà è la nostra BANCA CAMBIANO 1884, la nostra “banchina” come la chiamano i castellani e che dimostra sempre di avere un occhio di riguardo per il territorio e per la crescita delle nuove generazioni.

Il camp indirizzato a ragazzi dai 10 ai 16 anni avrà inizio lunedì 5 luglio e durerà fino a venerdì 9 luglio, dall’11 al 18 avremo invece la settimana residenziale.

Per ogni informazioni potete contattare la Protezione Civile PROCIV-Arci di Castelfiorentino al cellulare 3281413869.

Fonte: Ufficio Stampa