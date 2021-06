Questura di Pistoia, seconda dose di vaccino per il personale della polizia

Ieri 21 giugno, dalle ore 11 alle 12,30, il personale infermieristico dell’Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Pistoia, in collaborazione con l’Azienda USL Toscana centro, nelle persone del dirigente medico Silvia Mantero e della dottoressa Eleonora Gori, ha provveduto alla somministrazione della seconda dose del vaccino Moderna al personale della Polizia di Stato.

Tale somministrazione è avvenuta presso l’Hub Vaccinale San Biagio di Pistoia, in via P. Borgognoni, in postazione organizzativa resa disponibile dall’Azienda Usl Toscana centro.

L’occasione ci è gradita per ringraziare l’Azienda Usl Toscana centro per la fattiva collaborazione

Fonte: Ausl Toscana Centro