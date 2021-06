Rapina al Parco delle Cascine, la videosorveglianza riprende tutto: tre fermati

Avrebbero rapinato un uomo di notte nel Parco delle Cascine e nella circostanza, la vittima ha riportato ferite e fratture con una prognosi di 30 giorni. Le persone ritenute responsabili sono state fermate nei giorni scorsi dalla squadra mobile di Firenze. Si tratta di tre cittadini tunisini, tra i 22 e i 32 anni, che dopo le indagini sono ritenuti responsabili della rapina ai danni dell'uomo, avvenuta intorno all'una nella notte di giovedì in piazza Vittorio Veneto nel parco cittadino.

La vittima, un 49enne di origine campana, è stato soccorso in strada da polizia e 118. L'uomo è stato rapinato di un monopattino, del telefono cellulare e del portafoglio contenente 250 euro in contanti. Trasportato in pronto soccorso, l'uomo era uscito dall'ospedale con una prognosi di 30 giorni.

Dopo l'episodio gli agenti si sono messi sulle tracce dei rapinatori ricostruendo, tramite la videosorveglianza della città, tutte le fasi della rapina e quelle successive. Durante l'aggressione e il furto sono state infatti riprese tre persone, allontanatesi poi insieme dal luogo. Dopo un'intensa attività di ricerca la polizia fiorentina ha rintracciato il giorno dopo i tre uomini, sempre in zona delle Cascine.

Sulla base degli indizi di colpevolezza raccolti nei confronti dei tre fermati, è stata disposta la misura di custodia cautelare in carcere.