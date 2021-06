Riparte il cinema gratuito all'aperto ai giardini del Csa Intifada

Riparte il cinema gratuito all'aperto presso i giardini del csa intifada, in via XXV aprile, nel rispetto delle regole anticovid: tutti i giovedì la 25 edizione di Elsacinema dal 24 giugno al 5 agosto proiezione dalle 22.00. Si inizia il 24 con il film 'La tigre bianca' L'epico viaggio di un povero autista indiano che deve usare il suo ingegno e la sua astuzia per liberarsi dalla servitù, in un'India iniqua in cui il riscatto sembra essere possibile solo attraverso l'illegalità. Regista: Ramin Bahrani

Fonte: Csa Intifada/Comunità in Resistenza