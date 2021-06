Passa dell'ospedale di Empoli la ciclostaffetta 'Ripartiamo'

E’ stata accolta questa mattina la carovana in bici all’Hospital Street dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli, composta da ciclisti e volontari delle Associazioni del progetto “Ripartiamo” impegnato in uno speciale Giro l’Italia con l’obiettivo di creare e consolidare una fitta rete tra le pediatrie, in particolare specializzate in allergologia e le realtà che vi operano intorno, oltre a sostenere i bambini ricoverati e le loro famiglie.

Stamattina il gruppo di ciclisti, partito il 14 giugno da Pavia, è stato accolto con entusiasmo alle porte di Empoli (località S’Ansano) dall’Assessore allo Sport Fabrizio Biuzzi insieme alle associazioni Velo Club e Unione Ciclistica Empolese. La carovana è stata poi accompagnata all’ingresso dell’Ospedale San Giuseppe dove erano presenti il Direttore sanitario, dottoressa Silvia Guarducci, il Direttore della pediatria, dottor Roberto Bernardini e Paolo Scardigli, Presidente dell’Associazione Astro che ha contribuito nell’organizzazione dell’iniziativa.

“Questo evento uno dei tanti segnali di ripartenza a cui la nostra comunità sta assistendo in queste settimane. Il simbolo che ci presenta questa ciclo staffetta è il ‘viaggio’. Un viaggio sostenibile, fatto con la bici, un viaggio con tappe per lo scambio di esperienze e per l'aggiornamento medico. Partecipo personalmente e partecipa il ciclismo della nostra città. Faremo anche un giro in centro storico per far conoscere alla cittadinanza questo evento. Un bel segnale di ripartenza che arriva proprio dal mondo della sanità che in questi mesi difficili sono stati i nostri angeli custodi. Il periodo che abbiamo alle spalle è stato davvero complicato e grazie a loro stiamo tornando a rivedere la luce” – queste le parole dell’assessore allo sport del Comune di Empoli Fabrizio Biuzzi.

L’iniziativa ha previsto anche un momento formativo all’interno del San Giuseppe per trattare il tema delle allergie nei bambini, sia di tipo respiratorio che alimentare.

Il progetto è nato sette anni fa da un’idea del dottor Alberto Martelli, direttore pediatria dell’Ospedale Garbagnate Milanese, in collaborazione con l'associazione “Davide il drago”, ideata per volere di Michele Grillo, padre di Davide, scomparso in tenera età, e del gruppo, con sede a Chiari, “Nel ricordo di Nicolas” per tenere viva la memoria del piccolo bambino scomparso a 6 anni nel 2014, con l’intento di trasformare un grande dolore in qualcosa di utile alle altre famiglie che vivono in una situazione di sofferenza.

“Quello di stamani è stato un momento di confronto e riflessione sui temi importanti che vengono affrontati quotidianamente anche dalla nostra pediatria, ma al tempo stesso è stata un’occasione per creare un legame tra nuove realtà che ruotano intorno al mondo della sanità per promuovere lo sport ed il movimento. La ciclostaffetta simboleggia il cammino verso la guarigione dei nostri piccoli pazienti con il supporto delle famiglie, gli amici e gli operatori sanitari che spingono tutti insieme verso il traguardo ed una ripartenza- afferma il dottor Bernardini”

“Abbiamo subito accolto con entusiasmo questa iniziativa perché crediamo che sia importante anche per il nostro ospedale fare rete e collaborare per lo sviluppo di nuovi progetti. Questo speciale giro in bici dona energia positiva e nuovi stimoli ed è un modo per ricominciare dopo un lungo periodo che ci ha costretto a mantenere le distanze. Ringraziamo il dottor Martelli e tutte le associazioni che fanno parte di questo progetto virtuoso- conclude la dottoressa Guarducci.”

