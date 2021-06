Scomparso bambino di due anni in Mugello, ricerche in corso

Sono in corso in provincia di Firenze le ricerche di un bambino scomparso. Un bimbo di poco meno di due anni è scomparso da alcune ore in località Campanara, (Palazzuolo sul Senio), in mezzo ai boschi del Mugello. I vigili del fuoco e i carabinieri stanno lavorando per ritrovare il piccolo, partecipa anche l'elicottero Drago e sono attivi pure i droni.

Secondo quanto emerso, la zona, dove vive una ristretta comunità di persone tra cui la famiglia del bambino, sarebbe raggiungibile solo attraverso una strada sterrata.

I genitori hanno messo a letto il piccolo e alle 2 hanno denunciato la scomparsa, non trovandolo più sotto le coperte. L'ipotesi più probabile, al momento, è che si sia allontanato da solo. A seguito delle denuncia di allontanamento fatta dai genitori la prefettura ha attivato il piano di ricerca delle persone disperse.