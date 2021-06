La Concessionaria Scotti 2.0 presenta in anteprima esclusiva la nuova Toyota Yaris Cross Hybrid, il nuovo Suv compatto ibrido che uscirà tra qualche mese sul mercato. L'auto è stata presentata nello show-room Toyota Scotti 2.0 di Empoli in Via Largo Remo Scappini nella Zona Industriale del Terrafino.

In attesa della commercializzazione, prevista per la seconda metà di luglio è già possibile effettuare il pre-booking per essere tra i primi a guidare la nuova vettura ed avere diritto ad alcuni vantaggi: un anno di assicurazione RC Auto con Collisione gratuita, sia per i km percorsi in modalità elettrica che in modalità termica e 150€ da spendere in metro-bus-taxi-parcheggi e eventi.

La nuova Toyota Yaris Cross Hybrid è un suv compatto, ibrido anche a trazione 4x4, una vettura che è una combinazione unica di stile, tecnologia e prestazioni. Marco Petri, sales director di Scotti 2.0, ci parla nel dettaglio del nuovo gioiellino di Toyota:

Che macchina è la nuova Yaris Cross Hybrid?

Si tratta dell'ultimo prodotto arrivato nella gamma di vetture full-hybrid, un modello che fa rientrare Toyota nel segmento dei Suv compatti da cui mancava da qualche anno. È un prodotto innovativo, la motorizzazione ibrida è di nuova generazione, un motore che funziona al 65% in modalità elettrica, ha un'efficienza molto alta e consente di percorrere fino a 40km/l in percorrenza urbana. Anche sulla lunga percorrenza l'efficienza è garantita dal lavoro in sinergia del motore elettrico e di quello a combustione interna.

L'ibrido è a nostro avviso il modo migliore di interpretare il presente della mobilità. Il futuro potrebbe essere elettrico, ad idrogeno, i mutamenti sono davvero repentini e non è possibile fare una previsione, ma la scelta dell'ibrido è sicuramente una scelta che rappresenta bene il presente della mobilità. Siamo orgogliosi come Scotti 2.0 di presentare in anteprima esclusiva la nuova Yaris Cross Hybrid. Siamo nati da poco e abbiamo investito sul territorio toscano aprendo fino a 6 sedi, l'ultima delle quali qualche giorno fa a Grosseto.

Si tratta di un'anteprima, cosa ci dobbiamo aspettare e quando uscirà sul mercato?

Al momento Toyota ha fornito alcuni modelli itineranti in Italia, come quello che abbiamo ospitato nel nostro show room. È una premiere, la commercializzazione vera e propria avverrà nel giro di un mese e le prime consegne saranno effettuate entro il 2021. È possibile fare un pre-booking dell'auto, venendo alla Scotti 2.0 o seguendo la procedura online, e poi versare un acconto di 250€ che poi verranno detratti dal prezzo qualora si finalizzasse l'acquisto, altrimenti saranno totalmente restituiti.

Il pre-booking dà diritto al cliente di usufruire un anno di assicurazione RC Auto con Collisione gratuita, sia per i km percorsi in modalità elettrica che in modalità termica e 150€ di vantaggi per metro-bus-taxxi-parcheggi e eventi: maggiore sarà la tua percorrenza in elettrico, maggiore sarà la quantità di Toyota Green Credits che potrai utilizzare su KINTO Go, la piattaforma di mobilità integrata Toyota.

L'ibrido "è il presente", ha senso essere ancora scettici?

Viviamo un periodo di transizione tra un motore e l'altro molto veloce, soltanto fino a pochi anni fa il mercato ibrido occupava il 5-10% del totale, oggi una vettura su tre è ibrida. Lo scetticismo verso questa tipologia di motori ormai è superato, i dati del mercato ci danno ragione e dimostrano che ormai l'ibrido è un'opportunità da cogliere. Permette un'ampia durata nel tempo ed efficienza.

Toyota arriva a dare fino a 10 anni di garanzia su queste vetture, ciò dimostra che si tratta di un prodotto affidabile ed efficiente che non ha problemi di meccanica o di nessun altro tipo. Questi sono elementi che permettono di scardinare ogni scetticismo. L'ibrido è una delle soluzioni più apprezzate ed acquistate oggi. Peraltro non dobbiamo dimenticare che soprattutto nella mobilità urbana permette di ridurre quasi a zero le emissioni, diventando un prezioso alleato per l'ambiente.

Scotti 2.0

Via 1° Maggio ang. Remo Scappini Z. Industriale Terrafino, Empoli (FI)

0571.1730809

info@scotti2punto0.it

scotti-toyota.it