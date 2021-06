Sostegni-Bis, Ciampi (PD): "Aiutiamo il distretto di Santa Croce"

“Questa settimana la Commissione Bilancio della Camera inizierà a votare gli emendamenti del Decreto Sostegni-Bis: rinnovo il mio appello a tutte le forze politiche di maggioranza ed opposizione per approvare la norma che stanzia 30 milioni di euro che finanzia i distretti tessili e conciari”: è quanto dichiara Lucia Ciampi, deputata Pd.

“Gli ultimi dati sulla crisi del settore tessile sono drammatici e parlano di 150mila lavoratori a rischio. Alcuni distretti, come quello di Biella hanno già avuto aiuti con la scorsa Legge di Bilancio, mentre altri come ad esempio quello di Santa Croce sull’Arno o di Prato ancora niente. Sicuramente l’emendamento proposto non risolverà i gravi problemi dovuti alla pandemia ma rappresenta un segnale significativo per aumentare la competitività delle nostre imprese. Spero che anche il governo, che nelle scorse settimane ha accolto un mio ordine del giorno su questo tema, mantenga gli impegni presi e non si tiri indietro”: conclude Lucia Ciampi.

Fonte: Ufficio Stampa