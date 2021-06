Tra musica e fiaccolata, al via le Olimpiadi Metropolitane

Al via da ieri sera a Firenze le Olimpiadi metropolitane dello Sport, promosse dalla Citta' metropolitana di Firenze, con il Coni Regionale e il Comitato regionale del Cip paralimpico, l'organizzazione della Uisp. Coinvolti 860 atleti, 13 gli sport, 168 le gare o esibizioni, 20 i Comuni del territorio partecipanti.

Ad aprire la manifestazione, davanti a Palazzo Medici Riccardi, trenta atleti.

I giovanissimi Pietro Pinarelli e Caterina Cavalieri hanno impugnato per primi la fiaccola.

Gianni De Magistris e Svetlana Korytova hanno acceso il braciere in Piazza della Signoria durante la cerimonia d'inizio delle Olimpiadi condotta dalla bravissima Carlotta Comparini e presenziata dal Sindaco Dario Nardella, dal consigliere delegato della Città Metropolitana Nicola Armentano, dai Presidenti della Regione e del Consiglio Regionale Eugenio Giani e Antonio Mazzeo, dal presidente del Consiglio comunale di Palazzo Vecchio Luca Milani, e da primi cittadini e rappresentanti istituzionali dei Comuni che hanno aderito alle Olimpiadi metropolitane.

Nello stesso luogo Giancarlo Antognoni ha consegnato una pergamena in memoria del campione del mondo 1982 di calcio Paolo Rossi alla moglie Federica Cappelletti.

La fiaccola è stata portata da Palazzo Medici Riccardi fino in Piazza della Signoria da Audrey Alloh(atletica leggera), Alessandro Berti (nuoto), Sabrina Bertini (pallavolo), Matteo Bruscoli (canoa), Fabrizio Caselli (paralimpiadi), Giada Cavataio (pattin artist), Simone Ciulli (nuoto), Marta Colaiocco (pallanuoto), Patrizia Lanfredini (nuoto), Allegra Lapi(pallanuoto), Alessia Mancini (pentathlon), Andrea Nencini (Pallavolo), Alessandro Parri (baseball e softball), Alessandro Pezzatini (atletica leggera), Erasmo Salemme (pallavolo), Gianni Stecchi (atletica leggera), Riccardo Tempestini (pallanuoto), Marina Tozzini (nuoto), Giovanpaolo Innocenti (canoa), Piero Vannucci (pallavolo), Helga Chiostrini (pallavolo), Silvia Croatto (pallavolo), Daniela Volpi (pallavolo).

Le medaglie d'oro Lonzi e Ragno per un imprevisto non hanno potuto prendere parte all'avvio della manifestazione, che durerà fino al 14 luglio con cerimonia di chiusura al Parco dei Renai di Signa.

"E' una grande emozione - ha detto il sindaco Dario Nardella - tornare sull'Arengario in piazza della Signoria per un evento pubblico, dedicato allo sport, ai giovani. E' la prima edizione, sono sicuro che da ora in poi ogni anno potremo realizzare una manifestazione come questa".

La colonna sonora delle olimpiadi

"Resta qui, che la vita è lunga ed è solo lunedì". E' un tormentone pieno di vita, che mette allegria, con quella leggerezza che fa stare bene. Massì, "è il mio giorno fantastico". E' 'Il mio giorno fantastico' di 'Ruggero', pseudonimo di Filippo Lazzari, che accompagna le Olimpiadi della Città Metropolitana di Firenze e che l'autore, cremonese di nascita (1993) e fiorentino d'adozione, ha cantato nel video iniziale della cerimonia d'apertura davanti a Palazzo Vecchio e dal vivo, a chiusura, sull'arengario di Piazza della Signora. Risultato? Lo canticchiavano tutti, portandosi il ritornello a casa e risvegliandosi con questo motivo accattivante e lieto.

'Ruggero' a 19 anni si trasferisce a Firenze dove diventa allievo del maestro Walter Savelli. Comincia a farsi notare esibendosi allo storico “Paszkowsky”.

Nel 2015 è la voce delle tappe toscane del tour del batterista internazionale Will Hunt. Nel 2016 è ideatore e promotore dello spettacolo di beneficenza presso il teatro-cinema Sala Esse di Firenze dal titolo 'L’ isola che… c’è!', che ha totalizzato il tutto esaurito. Contestualmente scrive e pubblica “Sassi turchini”, canzone che tratta il tema della disabilità.

L'11 gennaio 2019 esce 'La Gente Mi Chiama Ruggero', il suo primo album di inediti. Il 3 gennaio 2020 parte su Youtube il progetto 'Atineres', una serie di videoclip

musicali che raccontano di un viaggio alla ricerca della serenità. Un anno e mezzo dopo, questo progetto diventa il concept album 'Atineres - questo film che si chiama vita'. Nel 2021 viene selezionato tra le 63 proposte emergenti più interessanti da Musicultura. E ora la sua canzone 'Il mio giorno fantastico' viene scelta come inno della prima edizione delle 'Olimpiadi della città metropolitana di Firenze'. Ascoltatela. Vi farà tanta compagnia.



Fonte: Città metropolitana di Firenze - Ufficio stampa