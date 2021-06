Urbanistica a Ponte a Egola, mozione di Guazzini (Cambiamenti)

Sull'urbanistica a Ponte a Egola Manola Guazzini, capogruppo di Cambiamenti a San Miniato, ha presentato una mozione in Consiglio comunale.

La mozione impegna la giunta e il sindaco "a chiarire pubblicamente entro il mese di Giugno Dicembre 2021 attraverso quali passaggi di elaborazione tecnica e di partecipazione democratica si intenda proporre un'ipotesi complessiva di riassetto urbanistico".

Vuole anche "fornire entro la stessa data indirizzi perché il recupero delle aree delle vecchie concerie in tutto il territorio del centro urbano di Ponte a Egola acquisisca il carattere di una vera operazione di rige-nerazione urbana che limiti al massimo ogni ipotesi di ulteriore consumo di territorio e abbia una cabina di regia pubblica".

Infine punta "a garantire che entro il mese di Giugno 2022 gli elaborati tecnici siano completati, e sottoposti alla discussione della Consulta, delle associazioni, dei cittadini e infine del Consiglio Comunale. Tutto ciò anche in attuazione dell'impegno assunto dal Sindaco, in occasione della campagna di ballottaggio, a convocare “il Consiglio Comunale aperto a Ponte a Egola e a San Donato” con partecipazione estesa “a tutte le realtà delle frazioni (Consorzi, associazioni, mondo del lavoro e cittadini) per prendere in carico a livello istituzionale il superamento delle concerie dismesse, presentare il piano delle piste ciclabili, fare il punto sulla sicurezza ambientale e sul lavoro”."